Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le attuali trame di Upas stanno proponendo una storyline drammatica, ma allo tempo stesso innovativa. Il protagonista di questa vicenda è Raffaele, il quale si è trovato coinvolto in una situazione piuttosto spinosa. L'uomo si è sempre contraddistinto per bontà e onestà ma ben presto, per il bene della sua famiglia, compirà un gesto non certo nobile. Un giovane boss, difatti, lo ha minacciato per sapere chi sia stato a tradire il suo precedessore, da poco arrestato grazie alle indagini di Nicotera.

Le anticipazioni ufficiali della settimana di programmazione fra il 13 e il 17 giugno, preannunciano che Raffaele cederà al ricatto del camorrista per paura che facciano del male alla sua famiglia. Tuttavia, andando oltre gli spoiler, nel corso delle prossime puntate Eugenio potrebbe scoprire Giordano mentre fruga nel suo pc.

Upas: Raffaele cede al ricatto di Valsano

Nel corso delle recenti puntate di Upas, Raffaele si sta trovando al centro di una stotyline piuttosto drammatica. Il padre di Diego è stato avvicinato da Lello Valsano, un esponente della criminalità organizzata locale, il quale vuole un "favore" dal portiere. Il camorrista ha chiesto a Giordano di scoprire chi possa essere stato a tradire Argento, passando le informazioni a Nicotera.

Quest'ultimo infatti, essendo il genero di Raffaele, frequenta casa Giordano, portando magari con sé il suo pc. La richiesta di Valsano consiste proprio in questo: frugare nel computer di Nicotera per trovare delle informazioni riservate. Tuttavia non occorre nemmeno sottolineare che non si tratta di una richiesta, bensì di un ricatto.

Qualora il portiere non dovesse assecondare i camorristi, la sua famiglia sarebbe in serio pericolo. Il padre di Diego e Patrizio non andrebbe mai contro i suoi ideali di giustizia, ma sa bene che sta avendo a che fare con persone prive di scrupoli. Pertanto, dopo un ennesimo avvertimento che arriverà nelle puntate in onda sino al 17 giugno, Raffaele sceglierà di cedere al ricatto di Valsano.

Upas: ipotesi su puntate future: Nicotera potrebbe cogliere il suocere in flagrante

Nel corso delle prossime puntate di Upas, Raffaele deciderà di assecondare le richieste di Valsano e dei suoi scagonozzi. A questo punto è possibile formulare delle ipotesi di ciò che potrebbe accadere in futuro e di come evolverà questa storyline. Essendo Raffaele una persona perbene, non avvezza ai sotterfugi, potrebbe avere non poche difficoltà a portare a termine il compito assegnatogli dai camorristi. Difatti potrebbe accadere che Eugenio lo colga proprio mentre sta frugando nel suo computer, scoprendo che qualcosa non va.