Finalmente per i fan di Game of Thrones è arrivato il tempo del riscatto. Infatti, Kit Harington tornerà nella serie e lo farà in un sequel.

Nell'ottava e nell'ultima stagione Jon Snow - interpretato dall’attore britannico - ha scoperto che il suo vero nome era Aegon Targaryen, legittimo erede al Trono di Spade. Nel finale è stato esiliato da Westeros e ha viaggiato a nord della Barriera con i Bruti per lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita, regalando grande delusione ai fan. Ma ora sembra che sia arrivato il momento di cambiare le cose. L’annuncio che HBO sta sviluppando una serie sequel incentrata sul personaggio più amato è stata data dal prestigioso The Hollywood Reporter di Los Angeles.

Kit Harington dopo Games of Thrones

Da quando ha completato Games of Thrones, Kit Harington è apparso nel Marvel Cinematic Universe, recitando in Eternals, del 2021, ma nulla di paragonabile a quanto ottenuto dallo show HBO in termini di critica popolarità e critica. Ricordiamo che l’attore britannico è stato capace di ottenere una nomination agli Emmy come miglior attore protagonista nell’ultima stagione, durante la quale ha affrontato anche ben 11 settimane di riprese notturne invernali per la Battaglia contro gli Estranei.

Lo sviluppo del sequel spin-off di Game of Thrones offre una nuova intrigante direzione nella gestione da parte della HBO dell'universo fantasy dell'autore George R.R. Martin, una mossa non dissimile dalla gestione da parte di Disney+ dei suoi marchi Star Wars e Marvel, in cui lo streamer ha avuto successo lanciando serie sequel incentrate sui personaggi come WandaVision (con Elizabeth Olsen come Wanda Maximoff) e Obi-Wan Kenobi (con Ewan McGregor che ha ripreso il suo ruolo iconico del maestro jedi).

Forse, più audacemente dal punto di vista creativo, il progetto sconvolgerebbe l'ultima stagione di Games of Thrones come l'ultima parola sul destino dei personaggi sopravvissuti nella serie HBO più popolare e vincitrice di un Emmy di tutti i tempi. In teoria, il progetto potrebbe aprire la porta alla ricomparsa di altri personaggi sopravvissuti dell'universo, come Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner), ma anche rimettere in discussione la decisione stessa di vedere Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) con Tyrion Lannister (Peter Dinklage) al suo fianco.

Nonostante il sequel, vanno avanti anche altri prequel di Game of Thrones

Questa notizia di sviluppo, significa che ora ci sono sette progetti di Thrones in lavorazione oltre all'imminente serie prequel House of The Dragon, che debutterà il 21 agosto, incentrato su Casa Targaryen e ambientata circa 200 anni prima degli eventi principali.

Gli altri prequel live-action della HBO in varie fasi di sviluppo sono “10.000 Ships” (alias Nymeria) con la showrunner Amanda Segel, 9 Voyages (alias The Sea Snake) con lo showrunner Bruno Heller e Dunk and Egg con lo showrunner Steve Conrad.

Non ci resta che attendere dunque per scoprire se questo nuovo sequel di Game of Thrones regalerà nuovamente il sorriso ai fan delusi per il finale.