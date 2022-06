L'attore britannico Kit Harington tornerà nuovamente a vestire i panni di Jon Snow (uno dei più noti personaggi di Game of Thrones), in una nuova serie, sequel di quella originale. A confermare la notizia è l'Hollywood Reporter che ha confermato come HBO stia seriamente lavorando al progetto e l'attore che ha dato volto al personaggio di Jon Snow si è subito messo a disposizione.

Invece, quello che ancora non è stato chiarito è se oltre a Jon Snow torneranno altri volti noti del Trono di Spade, come i suoi cari amici Tormund e Samwell Tarly. Secondo le ultime indiscrezioni, le sorelle di Jon, Sansa e Arya potrebbero apparire in alcune puntate dello spin-off.

Inoltre, c'è da dire che l'attore britannico è diventato un personaggio noto in tutto il mondo, proprio grazie al ruolo dell'erede bastardo della famiglia Stark. Allo stesso tempo però Harington, non ha mai nascosto che durante gli anni in cui era impegnato sul set del Trono di spade, ha avuto diverse problemi dal punto di vista mentale e anche alcune dipendenze. Nonostante ciò, l'attore si è detto pronto a vestire nuovamente i panni di Jon Snow.

Ovviamente, questo sequel con protagonista Jon Snow, non ha ancora un nome ed è solo uno dei sette progetti in lavorazione presso la rete televisiva HBO. Fra questi c'è il prequel House of Dragon che andrà in onda dal 21 agosto negli Stati Uniti, mentre arriverà in Italia su Sky, il 22 agosto.

Questa serie è ambientata 200 anni della serie madre e la racconta nel dettaglio la storia della Casa Targaryen.

Invece, la trama del sequel con protagonista Jon Snow è ancora segreta, ma potremmo saperne di più nel corso dei prossimi mesi, così come avremmo modo di scoprire gli personaggio che prenderanno parte a questa nuova Serie TV.

Ricordiamo che nell'ultima stagione di Game of Thrones, Jon ha scoperto di essere l'erede al Trono di spade, ma nella puntata conclusiva il ragazzo verrà esiliato da Westeros e nell'ultima scena, quest'ultimo cavalca nella foresta "verso il suo futuro". Quindi, questa scena finale ha lasciato aperte fin da subito le porte ad un sequel per mostrare la nuova vita del personaggio.

Inoltre, ci potrebbe essere anche la possibilità di assistere a qualche flashback inedito che racconti più nel dettaglio la storia d’amore tra il giovane Stark e la Bruta Ygritte. Gli attori che interpretano questi ultimi personaggi sono spostati nella vita reale.