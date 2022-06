Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Patrick farà di tutto per riconquistare Lia, ma Robert sarà convinto che l'uomo voglia riavvicinarsi alla ragazza solo per ottenere un lavoro nell'hotel. Proprio per questo motivo, Robert metterà in chiaro che Krieger non potrà mai lavorare nell'hotel.

Nel frattempo, Hannes vorrà accompagnare Maja alle riprese del videoclip che Florian dovrà fare per la raccolta fondi.

Il video andrà tutto bene, anche se inizialmente ci sarà qualche incertezza, ma quello che davvero preoccupa saranno le condizioni di Florian, le cui analisi del sangue daranno risultati ancora peggiori.

Patrick farà di tutto per riconquistare Lia

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Lia durante una passeggiata si ritroverà faccia a faccia con il suo ex Patrick Krieger. Quest'ultimo non avrà ancora dimenticato la donna e anzi farà di tutto per provare a riconquistarlo, e anche lei sembrerà nuovamente presa dall'uomo.

Robert però non sarà per nulla convinto e non crederà alle buone intenzioni di Patrick. Infatti, l'uomo penserà che quest'ultimo in realtà abbia come unico scopo quello di trovare lavoro in hotel, tramite Lia.

Proprio per questo motivo, Robert metterà in chiaro che non ci sarà nessuna speranza che Patrick possa lavorare in albergo.

Le condizioni di Florian continueranno a peggiorare

Poco dopo, Gerry salverà Shirin che stava per essere investita da un'auto in corsa. L'autovettura però allo stesso tempo finirà per terrorizzare due ragazzi.

A causa di quanto successo, Hildegard si metterà in testa, di fare una campagna per l’istituzione di strisce pedonali. L'uomo però quando cercherà di spiegare a Gerry e Shirin che per portare avanti questa campagna è necessaria una lunga procedura di esame, Gerry deciderà di non accettare.

Successivamente, Hannes si farà forza per affrontare Florian sulla sua richiesta, anche se quest’ultimo minimizzerà la questione.

Nonostante ciò, Hannes vorrà accompagnare Maja alle riprese del video che Florian dovrà girare per la raccolta fondi.

Più tardi ci saranno queste ripreso del videoclip che andranno bene, anche se Florian scoprirà che i suoi valori del sangue staranno continuando a peggiorare.

Infine, Christoph dirà a Rosalie che avrebbe preferito ricevere almeno un grazie per averla fatta riappacificare con Michael. Intanto, quest'ultimo avrà origliato per caso la conversazione e si sentirà totalmente tradito da tutto ciò.