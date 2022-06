Il 30 giugno andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Brave and Beautiful, che segnerà la morte di due personaggi cardine della serie tv turca, trattasi di Tahsin e Riza. Nonostante il tragico avvenimento, verrà fuori un lato sensibile di Tahsin, che sacrificherà la sua vita per la serenità di suo genero Cesur.

Cesur vuole vedere Riza morto

Nell'ultima puntata di Brave and Beautiful, Cesur vivrà delle emozioni contrastanti. Finalmente è arrivata la fine dei giochi per Riza: l'uomo è stato arrestato e successivamente internato in una clinica psichiatrica.

A Cesur, però, questo non basta: vuole vedere Riza morto. Dello stesso parere sarà Tahsin, che vorrà vendicare la morte di Adalet e Korhan avvenuta per mano di Riza, ma anche lo stato comatoso in cui si trova Suhan.

Così i due metteranno su un piano: coinvolgeranno un dipendente della clinica psichiatrica dove si trova Riza, in modo tale che lo aiuti a scappare via. Ovviamente il piano riuscirà e Riza si ritroverà in un'imbarcazione e il Bosforo sarà la sua via di fuga, ma a metà viaggio qualcosa andrà storto.

Tahsin e Cesur tendono un agguato a Riza

L'imbarcazione improvvisamente si fermerà e dal ponte di comando faranno capolino Tahsin e Cesur, pronti a mettere fine alla vita di Riza. Nonostante il pericolo a cui andrà incontro, Riza non perderà la sua sfacciataggine, dicendo a Cesur che il suo desiderio è vederlo dietro le sbarre con l'accusa di averlo ucciso.

Lo odia talmente tanto che, per fargli del male, ha sacrificato anche Suhan.

Cesur non ce la farà più, impugnerà un'arma da fuoco con l'intento di ammazzarlo, ma Tahsin lo fermerà. Allora Riza lo "sfiderà": si metterà in ginocchio davanti a lui, con le braccia aperte, e gli dirà: "Sparami". Cesur sarà pronto a farlo, ma un complice di Tahsin gli farà perdere i sensi utilizzando un taser.

La sfida tra Tahsin e Riza: i due muoiono insieme

Si prospetta una sfida tra Riza e Tahsin, ma quest'ultimo gli dirà che non ha nessuna intenzione di andare in prigione per averlo ucciso, così butterà l'arma da fuoco in mare. I due si metteranno le mani addosso, osservati in lontananza da Cesur, che nel mentre è stato portato lontano dal complice di Tahsin.

Improvvisamente l'imbarcazione esploderà e i due moriranno carbonizzati. Ma perché Tahsin farà tutto ciò? Come scritto in una lettera che lascerà a Cesur, questa è la fine che meritava sia lui che Riza e che non avrebbe mai potuto far vivere il genero con il senso di colpa per aver ucciso qualcuno. Lascia nelle sue mani la vita di Suhan e del nipotino in arrivo, augurandogli tutta la felicità che si meritano. Cesur non potrà crederci, ora l'unica cosa a cui dovrà pensare è la salute di Suhan, che nel mentre entrerà in travaglio.