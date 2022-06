Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esservi già il nome del primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7. Guendalina Canessa, infatti, sarebbe pronta a partecipare al reality di Canale 5 per la terza volta: a settembre, dunque, la showgirl potrebbe essere presentata come una delle vippone della nuova edizione. Tra i personaggi famosi che avrebbero già detto sì alla produzione figura anche Antonino Spinalbese, l'ex di Belen Rodriguez.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip riaprirà i battenti a metà settembre, ma a quanto pare un personaggio famoso potrebbe avere la certezza di fare parte del cast.

Secondo quanto riportato da MondoTv24, Guendalina Canessa avrebbe superato i provini e sarebbe stata scelta come concorrente della settima edizione del reality Mediaset: "Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione".

L'influencer non è un volto nuovo per la trasmissione, anzi è diventata nota proprio partecipando al format classico quando veniva presentato da Alessia Marcuzzi nel 2007. Canessa, inoltre, ha ricoperto il ruolo di gieffina anche qualche anno fa, ma soltanto come ospite.

Qualora dovesse essere ufficializzata come inquilina del GF Vip 7, per lei sarebbe la terza volta tra le mura di Cinecittà.

Il percorso dal Grande Fratello Vip ai social

Guendalina Canessa è conosciuta dal pubblico anche per i suoi amori da copertina, come quello chiacchieratissimo con Daniele Interrante. I due sono stati legati per tanti anni e hanno avuto una bambina, ma il sentimento è svanito dopo un po' e la separazione è stata dolorosa e contrassegnata da accuse reciproche.

Solo dopo un lungo periodo di gelo gli ex coniugi hanno sotterrato l'ascia di guerra e hanno cominciato a ricostruire un rapporto civile e affettuoso, soprattutto per amore della loro bambina Chloe.

Attualmente Guendalina sarebbe fidanzata con uno sportivo col quale conviverebbe in Toscana.

I rumor sull'ex di Belen al Grande Fratello Vip

Oltre a Guendalina Canessa, un altro personaggio famoso avrebbe già raggiunto un accordo con la produzione del Grande Fratello Vip.

Infatti si vocifera che Antonino Spinalbese avrebbe accettato di partecipare al reality show di Canale 5 dopo una serie di ripensamenti. Il ligure è noto come ex compagno di Belen Rodriguez, un po' come è capitato a Gianmaria Antinolfi un anno fa, che è stato scelto come vippone principalmente per i flirt con la showgirl argentina e con Soleil Sorge.

L'ex parrucchiere, però, avrebbe detto sì al programma Mediaset andando contro al parere della madre di sua figlia. La conduttrice di Tu sì que vales, infatti, non sarebbe affatto contenta dell'esperienza che il papà di Luna Marì dovrebbe intraprendere dopo l'estate e gliel'avrebbe fatto presente in modo chiaro.

Tra coloro che a metà settembre potrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, spicca un'altra influencer: Antonella Fiordelisi, che sarebbe tornata single (era legata da qualche mese all'imprenditore Gianluca Benincasa) proprio in vista del suo imminente ingresso tra le mura della casa più spiata d'Italia dopo anni di tentativi andati a vuoto.