Il finale di Brave and Beautiful si avvicina sempre di più e i telespettatori sono curiosi di sapere se Suhan e Cesur avranno il lieto fine che si meritano. La coppia, da quando si è conosciuta, ha dovuto affrontare diversi drammi familiari. Le anticipazioni provenenti direttamente dalla Turchia, ci rivelano che marito e moglie andranno a cercare la loro felicità altrove, lasciando il paese insieme al nuovo arrivato, che prenderà il nome del fratello morto di Suhan.

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate turche: Riza mette in serio pericolo la vita di Suhan

Dopo la morte di Korhan, la situazione per la famiglia Korludağ precipiterà ancora di più. Riza infatti, rapirà Suhan, mettendola in serio pericolo di vita. Il perfido Soyözlü immobilizzerà la donna con delle corde. Una delle corde verrà collegata ad una maniglia, che una volta aperta farà esplodere un colpo di postola proprio verso la figlia di Tahsin. Riza architetterà questo piano dopo aver scoperto che Cesur ha capito dove si nasconde la moglie e che presto andrà a salvarla.

Cesur e Tahsin si recheranno nel casale abbandonato dove Suhan è stata sequestrata. Una volte che Korludağ aprirà la porta, partirà un colpo di pistola che colpirà la testa della povera Suhan.

La giovane donna non morirà, ma finirà in coma. Tutti saranno preoccupati per la donna, che si trova anche in dolce attesa del suo primo figlio. I quattro mesi conclusivi della sua gravidanza, Suhan li passerà in coma in un letto d'ospedale.

Spoiler Brave and Beautiful, puntate finali: Suhan da alla luce il piccolo Korhan

Le anticipazioni finali di Brave and Beautiful, ci svelano che Suhan inizierà a fare dei sogni mentre si trova nello stato di coma.

La donna immaginerà come sarebbe stata la sua vita insieme a Cesur, senza tutte queste complicazioni nella loro vita. Con sottofondo la voce di Cesur, la figlia di Tahsin immaginerà dunque come Una vita parallela, in cui lei e suo marito sono più felici che mai. Nel mondo che la giovane immagina, Fügen, la madre di Cesur, è ancora viva e lo è anche suo fratello Korhan.

Per Suhan arriverà il momento di uscire dal coma, dopo quattro lunghi mesi. La donna lo farà proprio nel momento in cui le sue acque si romperanno e darà alla luce il suo primogenito. Alemdaroğlu si era immaginato proprio così il risveglio di sua moglie dal coma. La giovane Korludag chiamerà suo figlio Korhan, in onore del fratello morto per proteggerla. La famiglia Alemdaroğlu, insieme al piccolo appena arrivato, deciderà di lasciare definitivamente il paese per cercare la felicità mai avuta fino ad allora in un nuovo paese. Un lieto fine che sicuramente piacerà ai telespettatori di Canale 5.