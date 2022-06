Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che sarà la numero sette. Si conosce già la data di partenza prevista per lunedì 19 settembre, ma per quanto riguarda i nomi dei futuri vipponi si naviga ancora a vista. Sebbene vi siano molte indiscrezioni, non vi è ancora alcun tipo di conferma definitiva, anche perché ogni giorno alla lista dell'ipotetico cast si aggiungono dei personaggi più o meno famosi. L'ultimo rumor al riguardo è stato lanciato dalla rivista Nuovo Tv e se fosse confermata sarebbe l'ennesimo colpaccio di Alfonso Signorini, confermato nuovamente al timone del reality.

Il conduttore vorrebbe che Gemma Galgani e Giorgio Manetti diventassero degli inquilini della casa di Cinecittà.

Giorgio e Gemma da UeD al GF Vip?

Gemma Galgani e Giorgio Manetti si ritroveranno di nuovo faccia a faccia? Possibile, ma potrebbe cambiare lo scenario. George e Gems, come si facevano chiamare quando facevano coppia, hanno animato gli studi di Uomini e Donne per intere stagioni, ma poi l'ex cavaliere fiorentino lasciò il programma. In coppia con Caterina per lungo tempo, oggi Manetti è di nuovo single, ma non si parla di un ritorno al dating show, bensì di un arrivo nella casa più spiata d'Italia. Signorini aveva già puntato Giorgio nelle passate edizioni del GF Vip, ma lui aveva sempre rifiutato.

Adesso i tempi sarebbero maturi per un ripensamento. Secondo quanto si legge nel magazine diretto da Riccardo Signoretti, l'approdo di Giorgio al reality potrebbe essere reso più intrigante grazie alla presenza di Gemma. Infatti Signorini sarebbe in trattative anche con la storica dama torinese. Da tempo si vocifera di un possibile addio di Galgani al programma e andare al GF Vip sarebbe un modo per lasciarsi alle spalle il dating show.

Possibile cast stellare per il reality

Cosa ci sarà di vero in questo rumor? Al momento non è dato di saperlo, anche se vedere i due ex di nuovo insieme, costretti a convivere 24 ore su 24, davvero raccoglierebbe un bacino di telespettatori molto ampio. Da ricordare, infatti, che ai tempi della storia d'amore più chiacchierata di Uomini e Donne, i livelli di share erano altissimi e per di più il trono classico, con i tronisti e i corteggiatori, venne surclassato dal trono over in fatto di ascolti, con un boom senza precedenti.

In attesa di scoprire se Signorini riporterà in auge la coppia della dama e del "gabbiano", si fa sempre più probabile la possibilità di vedere al GF Vip 7 Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì, ma anche Pamela Prati sarebbe pronta al riscatto e Alvaro Vitali, il volto di Pierino.