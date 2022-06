Quando mancano meno di tre mesi al ritorno in tv del Grande Fratello Vip, si sta parlando tanto dei personaggi che animeranno le nuove puntate sia dalla casa che dallo studio. L'ultima indiscrezione che è trapelata, infatti, sostiene che Alfonso Signorini avrebbe convinto Sonia Bruganelli a dire sì al ruolo di opinionista per il secondo anno consecutivo. Per quanto riguarda i concorrenti, un nome nuovo è quello di Fiordaliso, mentre si vocifera che Soleil Sorge potrebbe far parte del cast non si sa bene in che vesti.

Aggiornamenti sul prossimo Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip riaprirà i battenti solamente a metà settembre, ma già ora si rincorrono molte voci su quali saranno i protagonisti del cast.

Un'indiscrezione piuttosto clamorosa che è stata diffusa in rete il 27 giugno, sostiene che un'opinionista della settima edizione del reality-show dovrebbe essere Sonia Bruganelli. Nonostante abbia dichiarato più volte di non voler bissare l'esperienza da commentatrice dei vipponi, sembra che la signora Bonolis sia stata convinta a dire sì dal conduttore.

Alfonso Signorini, dunque, avrebbe corteggiato a lungo l'autrice e scrittrice, riuscendo a strapparle la promessa che sarebbe stata al suo fianco anche per tutta la durata della stagione 2022/2023 del format Mediaset.

Diverso discorso, invece, va fatto per Adriana Volpe. La presentatrice non avrebbe disdegnato una riconferma, ma gli addetti ai lavori avrebbero preferito puntare su un volto nuovo da affiancare alla "veterana" Sonia.

I candidati al Grande Fratello Vip

In questi giorni si sta facendo un gran parlare sia degli opinionisti del reality Mediaset che dei concorrenti che tra meno di tre mesi entreranno nella casa più spiata d'Italia.

Una recente indiscrezione, ad esempio, sostiene che Alfonso Signorini avrebbe voluto a tutti i costi Fiordaliso nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. La cantante ha alle spalle una storia dolorosa e in passato ha già partecipato a molti format del genere, quindi si può considerare quasi un'esperta.

All'artista (che però potrebbe entrare in gioco in corsa e non dalla prima puntata del 19 settembre), poi, nella lista dei possibili nuovi vipponi si aggiungono: Antonella Fiordelisi, Asia Gianese, Max Felicitas, Antonino Spinalbese, Patrizia Groppelli, Evelina Sgarbi, Chadia Rodriguez e Guendalina Canessa.

Il probabile ritorno di Soleil al Grande Fratello Vip

Il cast della settima edizione del GF Vip, però, potrebbe riaccogliere un'altra protagonista che ha contribuito al successo della passata stagione. Oltre a Sonia Bruganelli, infatti, sarebbe vicina alla riconferma Soleil Sorge.

Il direttore Roberto Alessi, infatti, in questi giorni racconta: "Lei è una professionista dei reality-show. Dopo Uomini e Donne, l'Isola dei Famosi e la Pupa e il Secchione, mi assicurano che ci sarà anche al prossimo GF Vip".

"Ormai fa parte dell'arredamento", ha concluso il giornalista nell'articolo col quale potrebbe aver spoilerato il ritorno dell'influencer alla corte di Alfonso Signorini dopo oltre sei mesi vissuti da assoluta regina delle dinamiche della stagione numero 6.

Escludendo il fatto che l'italoamericana accetti di essere nuovamente una concorrente "reclusa" tra le mura di Cinecittà, ci si chiede che altro ruolo potrebbe esserle affidato a partire da metà settembre.

Sapendo che Adriana Volpe non è stata riconfermata come opinionista, si potrebbe ipotizzare l'esordio di Soleil al fianco della signora Bonolis, ma al momento è troppo presto per avere notizie certe a riguardo.