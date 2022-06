Mancano ancora diversi mesi all'inizio della settima edizione del GF Vip, ma sul web già circola la lista dei potenziali futuri concorrenti. Interpellato da una lettrice del suo settimanale sui rumor che stanno impazzando sul cast del reality-show che condurrà a partire da settembre, Alfonso Signorini ha smentito tutto, sia i nomi dei presunti "vipponi" che quello di Katia Ricciarelli come opinionista.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Sono almeno sette i personaggi famosi che siti e riviste hanno inserito nella lista dei possibili concorrenti del GF Vip.

In queste settimane, infatti, molte celebrità sono state accostate alla nuova edizione del reality-show, dall'ultimo compagno di Belen Rodriguez al parrucchiere delle star Federico Fashion Style.

Sul web sono circolati rumor anche su chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, come opinionista.

Alfonso Signorini, che condurrà il format Mediaset per il quarto anno consecutivo, ha deciso di fare un po' di chiarezza sulle tante voci che stanno circolando sulla settima stagione, che debutterà a metà settembre.

Il direttore ha scelto di rispondere alla domanda di una lettrice sul Gossip che voleva Katia Ricciarelli in pole position per il ruolo di commentatrice dallo studio e l'ha fatto senza troppi giri di parole.

I candidati alla casa del GF Vip

In merito alla "promozione" di Katia Ricciarelli da concorrente a commentatrice dallo studio del GF Vip, Signorini ha detto: "Non è vero, lei non sarà tra le prossime opinioniste del programma".

Il presentatore del popolare format di Canale 5, però, ha voluto fare un'altra importante smentita sempre sul cast della settima edizione.

"Si leggono tante cose e spesso sono nomi di fantasia. Buona estate, ci vediamo a settembre", ha concluso Alfonso sulle pagine della rivista che lui stesso dirige.

Con poche parole, dunque, il conduttore Mediaset ha chiarito che la maggior parte dei personaggi famosi che sono stati finora accostati al ruolo di vipponi, non entreranno nella casa più spiata d'Italia dopo le vacanze.

I veri protagonisti della trasmissione, infatti, saranno svelati dagli addetti ai lavori a ridosso della prima puntata e non con così largo anticipo.

Le chiacchiere sui possibili inquilini del GF Vip

I nomi che Alfonso Signorini ha definito "di fantasia", sono quelli di sette celebrità che negli ultimi giorni sono finite al centro del gossip per un possibile ingresso nella casa del GF Vip a settembre.

Alcuni siti e riviste, infatti, sostengono che tra i concorrenti della settima edizione del reality di Canale 5 potrebbero esserci: Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì), Federico Fashion Style (parrucchiere delle dive ed ex volto di Ballando con le Stelle e La Pupa e il Secchione), Max Felicitas (attore di film a luci rosse), Gigliola Cinquetti (cantante), Asia Gianese (influencer, talvolta criticata per la vita di eccessi che conduce), Antonella Fiordelisi (modella ed ex di Francesco Chiofalo e di Gonzalo Higuain) e Patrizia Groppelli (opinionista delle trasmissioni di Barbara D'Urso).

Il presentatore del format ha fatto intendere che nessun personaggio famoso ha ancora la certezza di far parte del cast, anche perché pare che i casting per i futuri vipponi siano ancora in corso e che la scelta finale sarà fatta a ridosso del debutto in prima serata.

La data prevista per la prima puntata sarebbe quella di lunedì 19 settembre, ma il condizionale è d'obbligo e tutto potrebbe variare visto che mancano tre mesi.