Jessica Selassié ha deciso di porre fine ai pettegolezzi di Gossip sul suo conto. La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ricorrerà ad azioni legati contro tutti i fan invadenti. In una storia Instagram, la 26enne ha rivelato di essere stata costretta a tutelare la sua privacy dopo gli ultimi rumor che hanno coinvolto la sua vita privata.

Nonostante la popolarità acquisita con la vittoria del reality show di Canale 5, la più grande delle sorelle Selassié intende condividere con i suoi fan solo ciò che desidera e non vuole sentire fake news sul suo conto.

Lo sfogo della Principessa

In una storia Instagram Jessica Selassié ha fatto una comunicazione ai suoi follower: "Ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata. Ho già dato incaricato ai miei legali di procedere formalmente".

Infine, la diretta interessata ha fatto sapere ai tutti quei fan che non intendono rispettare la sua vita privata che dovranno risponderne in sede legale. La decisione dell'ex gieffina non è arrivata in modo casuale. Nella giornata di lunedì 13 giugno, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione in cui un follower parlava di un presunto flirt tra la Principessa e Deddy, ex allievo di Amici 20.

La segnalazione ricevuta da Marzano

Su Instagram, la blogger campana ha riportato una segnalazione su Jessica Selassié.

Nel dettaglio, un utente le ha fatto notare che in una storia della 26enne pubblicata nel weekend compariva una parete di mattoncini. Pochi istanti dopo, la parete è apparsa in una foto di Deddy. Secondo la constatazione dell'utente, la Principessa avrebbe trascorso la notte a casa del cantante di "Zero Passi".

A poche ore di distanza dall'ennesimo pettegolezzo di gossip, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza.

Su Instagram, in modo piccato Jessica ha commentato le voci sulla sua vita privata: "C...".

Jessica contro le fake news sul suo conto

Non è la prima volta che Jessica Selassié interviene per smentire un gossip sul suo conto. La diretta interessata, circa un mese fa, era stata costretta a smentire il flirt tra lei e Simone Bonaccorsi.

In quel caso, tutto era partito da una segnalazione del web. Un utente aveva immortalato Jessica e Simone nello stesso hotel: dal momento che entrambi sono single, il fan aveva ipotizzato una "notte di passione" tra i due.

In un'altra occasione, i fan avevano puntato il dito contro la Principessa per un bacio a stampo scambiato con Biagio D'Anelli. Anche in quel caso, però si trattava di un momento di gioco tra due persone che avevano avuto una convivenza "forzata".