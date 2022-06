Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 3, da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Roberto Ferri deciderà di dichiarare tutti i suoi sentimenti a Marina. Nel mentre, Lara sarà preoccupata per questo riavvicinamento tra i due, soprattutto per il figlio che porta in grembo. Invece, Chiara Petrone vorrà fuggire all'estero, ma per farlo avrà bisogno dell'aiuto di Nunzio.

Poco dopo Jimmy elaborerà una strategia per andare dalla sua amata Cristina, ma il ragazzino si ritroverà in un quartiere sconosciuto e potrebbe finire nei guai.

Nel mentre, Raffaele vorrà mettere in atto il suo piano di entrare nel pc portatile di Eugenio. Proprio per questo motivo, il portiere di palazzo Palladini inviterà Viola e il magistrato a pranzo a casa sua.

Intanto, Susanna sarà preoccupata per la reazione imprevedibile che potrebbe avere Niko, riguardo al tirocinio di magistrato e non saprà come comunicargli la possibilità di imbattersi in Serena, durante questo percorso.

Intanto, Susanna sarà preoccupata per la reazione imprevedibile che potrebbe avere Niko, riguardo al tirocinio di magistrato e non saprà come comunicargli la possibilità di imbattersi in Serena, durante questo percorso.

Poco dopo, Niko sarà molto preoccupato per Susanna che potrebbe lavorare con un collega di Eugenio.

Successivamente, Riccardo noterà una certa distanza di Michele nei suoi confronti.

Poi però ci penserà Rossella a far cambiare idea al dottore. Chiara invece sarà più decisa che mai a a fuggire all'estero. Però la ragazza per portare a termine il suo piano avrà bisogno di Nunzio.

Successivamente, Riccardo noterà una certa distanza di Michele nei suoi confronti. Poi però ci penserà Rossella a far cambiare idea al dottore.

Nel mentre, Niko non riuscirà a trovare la vecchia sintonia e fiducia con Susanna, però si accorgerà di essere il solo, in quanto tra la ragazza e Nicotera non ci sarà più alcuna tensione.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti di Un posto al sole. Inoltre per rivedere appuntamenti precedenti con la soap italiana basterà andare sulla piattaforma gratuita di Rai play.