Lo scorso 9 giugno, Lulù Selassié ha ricevuto una festa a sorpresa per il suo 24esimo compleanno. Sulla pagina Instagram del settimanale Chi, sono stati pubblicati alcuni video riguardanti la serata. Selvaggia Roma, ex GFVip, ha espresso un commento negativo sugli invitati. In risposta, Giacomo Urtis ha invitato l'ex gieffina a pensare alla sua vita e non a quella degli altri.

L'accaduto

Sulla pagina social del settimanale diretto da Signorini, sono apparsi alcuni video riguardanti la festa di compleanno di Lulù Selassié. In una delle clip, le sorelle Selassié sono state immortalate mentre cantano davanti a due torte con Giucas Casella e Giacomo Urtis.

Tra i vari commenti apparsi sotto al post, c'è stato anche quello di Selvaggia Roma. L'ex concorrente del GFVip 5 ha criticato gli invitati presenti al party. Senza peli sulla lingua la influencer ha scritto: "Mamma mia un brivido di tristezza e malinconia a vedere questo video". Secondo il punto di vista di Selvaggia, alla festa di compleanno di Lulù erano presenti dei manichini e poca verità.

A detta dell'ex gieffina sarebbe stato meglio festeggiare con degli amici veri davanti ad una birra: "Meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole bene".

La risposta piccata di uno degli invitati

Tra i "vipponi" presenti alla festa di Lulù Selassié, c'erano proprio Giucas e Giacomo Urtis.

Quest'ultimo non ha gradito affatto il commento di Selvaggia Roma. Di conseguenza, l'ex gieffino ha deciso di replicare a gran voce.

Per prima cosa, Urtis ha precisato che lui personalmente conosce le "Princess" da 10 anni circa. Per seconda cosa, il diretto interessato ha fatto presente che al party erano presenti anche alcuni amici non famosi di Lulù, ma le foto non sono state scattate come se fossero una squadra di calcio.

Giacomo Urtis ha lanciato una stoccata a Selvaggia Roma: "Quando ti senti tristi e vuoi dei brividi, pensa alla tua vita o alla tua carriera da attrice".

Il commento di alcuni utenti

Ovviamente, il botta e risposta social tra Selvaggia Roma e Giacomo Urtis non è passato inosservato.

La maggior parte degli utenti ha spezzato una lancia a favore di Lulù Selassié.

Tra i commenti, c'è anche chi ha insinuato che Selvaggia abbia espresso un parere negativo solo perché non era presente alla festa. Altri utenti hanno invitato la influencer a pensare più al suo percorso fatto al GFVip 5 che criticare le "Princess". In replica ad alcuni utenti, Selvaggia Roma ha precisato di non essere affatto invidiosa del party di Lulù Selassié e ha puntato il dito contro i fan della festeggiata. Al momento non si segnala alcuna risposta della influencer a Giacomo Urtis.