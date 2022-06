Uno dei personaggi della soap Un altro domani è Maria Naranjo, interpretata da Kenai White. La ragazza non ha avuto un passato molto semplice, infatti nelle prossime puntate italiane, quindi quelle già trasmesse in Spagna, verranno a galla alcuni retroscena dell'infanzia della figlia di Elena Prieto.

Nelle storyline si parlerà anche di una sorta di infatuazione per Cloe, che nella soap è la sua grande migliore amica.

Maria indecisa se partire per Madrid

Maria è parte attiva dell'ambientazione più contemporanea della soap, quella che vede tra i protagonisti anche Julia Maria Infante (Laura Ledesma).

Naranjo vive con la mamma, Elena, in una piccola cittadina. Non avendo molto da fare, trascorre il suo tempo in compagnia dell'amica Cloe e del suo amato Ribero.

Non avendo altri coetanei nel paese, la ragazza ha trovato in Cloe una confidente apprezzata. Tra le confidenza che però la ragazza non vuole rivelare c'è quella che sembra una bella notizia. Ovvero quella della sua ammissione in una scuola universitaria nella capitale. La borsa di studio ha garantito alla ragazza di avere l'opportunità di studiare a Madrid.

Nonostante la bella notizia, Maria non saprà se accettare questa opportunità. Per tale ragione, all'inizio penserà di non dire a nessuno quanto successo. Purtroppo per lei, la madre troverà la lettera fatta recapitare dall'università.

E come se ciò non bastasse, ne parlerà (per sbaglio) con l'amica Cloe.

Cloe e Maria si baciano

La reazione di Cloe non sarà piacevole. Maria non l'ha messa al corrente di quanto accaduto, e lei lo troverà un gesto imperdonabile. Nella discussione si inserirà Ribero, che in qualche modo troverà il modo di far pace alle due. Inoltre, dirà a a Maria di non farsi sfuggire questa opportunità, e quindi di accettare la borsa di studio per studiare in quel di Madrid.

In un primo momento la ragazza sembrerà lasciarsi convincersi dai due amici, infatti dirà a Elena di pagare la prima retta universitaria, quella valida per sei mesi. In modo del tutto inaspettato, però, la ragazza alla fine sceglierà di restare in paese, con tanto dispiacere sia della mamma che dell'amica. Dietro a tale scelta potrebbe nascondersi proprio il desiderio di rimanere con l'amica Cloe.

Proprio Cloe non passerà un bel momento della sua storia d'amore con Ribero. Forse per colpa della monotonia, Cloe scegliere Maria come compagna di pomeriggi, e allontanerà Ribero. Le due si sfioreranno le labbra durante un film che guarderanno insieme e poi si baceranno.

Nessuno si aspettava questo bacio, quindi Cloe tornerà a casa sorpresa e preferirà non vedere l'amica per qualche giorno. L'avvicinamento delle due verrà però visto da Elena, già consapevole che alla figlia piacciono le ragazze.