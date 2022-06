Che cosa hanno in comune Giulia De Lellis e Elisa Visari? La prima è la storica ex fidanzata di Andrea Damante mentre la seconda è l’attuale compagna. Secondo alcuni utenti del web, le due ragazze sarebbero state protagoniste di un botta e risposta social. La shade sarebbe partita dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

L’episodio incriminato

Nei giorni scorsi, Giulia De Lellis ha postato un breve video sui social. Nella clip, si sente una voce pronunciare testuali parole: “Amo, l’ex tuo dura ancora con questa?” Nella seconda parte del video, si sente un’altra voce: “Te credo, me sto zitta…”.

Nella parte finale della clip, Giulia De Lellis ha commentato con tono sarcastico: “In effetti…”.

A distanza di poche ore dal video pubblicato dalla influencer di Pomezia, è arrivata una clip sull’account social di Elisa Visari: “Mamma mia, come i ragazzini fai. Sei tremendo e hai un’età… Non per dire”.

Le ipotesi del web

I video pubblicati da Giulia De Lellis e Elisa Visari non sono passati inosservati sul web. Secondo alcuni utenti, le due ragazze sarebbero state protagoniste di un botta e risposta a distanza.

La storica ex fidanzata di Andrea Damante si sarebbe domandata come abbia fatto l'attuale fidanzata a restare ancora insieme a lui. In replica, Elisa Visari avrebbe ritenuto la provocazioni un gioco per bambini.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni fatte dai fan di entrambe le ragazze. Elisa Visari e Giulia De Lellis non hanno mai confermato di essersi criticate a distanza.

De Lellis ha voltato pagina dopo Damante

Per chi non avesse seguito le vicende del passato, è bene fare un passo indietro. Giulia De Lellis aveva conosciuto Andrea Damante a Uomini e Donne: dopo una storia da favola, la coppia ha cominciato a scricchiolare.

Nonostante i due ex volti del dating show di Maria De Filippi abbiano più volte provato a ricucire il loro rapporto, la relazione non ha avuto un lieto fine. In seguito all'ennesima rottura con Damante, Giulia ha ritrovato il sereno con Carlo Beretta. La coppia è felice e inseparabile, ma nonostante tutto in alcune occasioni De Lellis non risparmia delle frecciatine al suo ex.

Giulia De Lellis: perché è finita in ospedale?

Nel frattempo, la influencer ha fatto preoccupare i fan. La diretta interessata nei giorni scorsi, è finita in ospedale. Come spiegato dalla stessa Giulia, nel corso di un book fotografico la diretta interessata è stata a contatto con qualcosa che le ha scatenato una reazione allergica: "Sono stata malissimo". Dopo un breve ricovero la influencer è stata dimessa e ha rassicurato tutti i suoi follower: "Sono stata in osservazione, quei farmaci sono molto forti ma ora sto meglio".