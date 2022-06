In casa Mediaset si stanno già scaldando i motori per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 condotto anche quest'anno dal direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. La settima edizione dovrebbe prendere il via il prossimo 19 settembre.

Se in queste settimane sono iniziati a trapelare i nomi dei papabili inquilini della casa più spiata d'Italia, nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci che riguardano le nuove opinioniste del reality. Il portale TVBlog ha lanciato diverse indiscrezioni al riguardo e se da un lato pare sia stata riconfermata Sonia Bruganelli, dall'altro potrebbe arrivare una new entry assoluta, la cantante Orietta Berti.

Orietta Berti opinionista del reality insieme a Sonia Bruganelli

Orietta Berti potrebbe rivestire il ruolo inedito di opinionista. L'usignolo di Cavriago, com'è soprannominata per la sua voce, è molto apprezzata nel mondo della televisione. Da Fabio Fazio a Che tempo che fa, a The Voice Senior, al festival di Sanremo dove lo scorso anno è ritornata in gara tra i big. Alfonso Signorini avrebbe dunque fatto il colpaccio scegliendo una donna che negli ultimi anni ha fatto veramente di tutto. Orietta Berti dunque non si ferma e solo l'estate passata ha scalato le classifiche musicali insieme ai cantanti Fedez e Achille Lauro con il brano: "Mille". Diventata nonna da poco per la seconda volta, starebbe poi anche preparando un one woman show sempre sulle reti Mediaset, un po' come ha fatto la sua amica e collega Iva Zanicchi.

Sonia Bruganelli una secondo scelta: al suo posto avrebbe dovuto esserci Giulia De Lellis

Nonostante avesse dichiarato di non voler ricoprire il ruolo di opinionista una seconda volta perché poco credibile, pare che dopo un serrato corteggiamento da parte di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli abbia accettato. Il blogger Davide Maggio ha però rivelato a tal proposito un retroscena del tutto inedito.

Pare che la moglie di Paolo Bonolis sia stata una seconda scelta. Al suo posto avrebbe dovuto infatti esserci l'influencer romana Giulia De Lellis. Secondo le ultime indiscrezioni, i vertici dell'azienda di Cologno Monzese non avrebbero approvato la scelta fatta da Alfonso Signorini. Il conduttore si sarebbe dunque visto costretto a ripescare proprio Sonia Bruganelli.

Come staranno davvero le cose in casa Mediaset? Non resta che aspettare ulteriori rivelazioni per scoprirlo. Intanto, riguardo i nomi dei possibili concorrenti, dopo l'hairstylist Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez, si parla ora della cantante Marina Fiordaliso, naufraga in un'edizione passata de L'isola dei famosi.