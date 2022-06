Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di questo autunno vedranno Vittorio Conti al centro della scena. Per l'affascinante proprietario del negozio potrebbero essere in arrivo delle importanti novità dal punto di vista sentimentale, dopo che per tutto questo tempo ha scelto di dedicarsi in primis al suo lavoro.

Occhi puntati anche su Gloria: dopo essersi presa le sue responsabilità, confessando di aver aiutato una donna ad abortire e quindi commettendo un reato, la presenza della mamma di Stefania potrebbe essere in bilico in questa settima stagione.

Vittorio Conti ha una nuova socia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 autunno

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 di questo autunno, rivelano che Vittorio Conti si ritroverà ad avere a che fare con una socia del tutto nuova.

Trattasi della contessa Adelaide, la quale ha ricevuto le quote del negozio che prima erano di Umberto e così avrà anche lei voce in capitolo nella gestione del negozio.

In attesa di scoprire come si evolverà questa collaborazione con l'astuta contessa, per Vittorio Conti potrebbe essere giunto anche il momento di voltare pagina dal punto di vista sentimentale.

In arrivo un nuovo amore per Vittorio ne Il Paradiso 7?

Lo stesso Alessandro Tersigni, in una recente intervista, ha ammesso di sperare in una "storia d'amore decente" per il suo Vittorio in questa settima stagione, così da potersi lasciare alle spalle la sofferenza e il dolore che ha provato per la fine della sua relazione con Marta Guarnieri.

Gli sceneggiatori della soap accontenteranno l'interprete di Vittorio Conti, regalandogli un nuovo amore? Lo scopriremo in autunno.

Capitolo Gloria: in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 scopriremo cosa è accaduto dopo che la donna ha scelto di auto-denunciarsi, confessando a distanza di un po' di anni, di aver aiutato una donna ad abortire.

Gloria in bilico e rischia il carcere nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nell'Italia degli anni '50-60, l'aborto era considerato un reato a tutti gli effetti e veniva punito severamente dalla legge.

Ecco perché in questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, Gloria potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un verdetto amaro.

Non si esclude, infatti, che la mamma di Stefania possa essere costretta a trascorrere un periodo di tempo in carcere e in questo modo la sua presenza nel cast delle nuove puntate apparirebbe in bilico. Come si evolverà la situazione per la capo-commessa del Paradiso delle signore?

I suoi familiari riusciranno a trovare un modo per evitare che possa scontare una pena severa ed eccessiva dietro le sbarre? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap in programma questo autunno su Rai 1.