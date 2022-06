In Beautiful una nuova story line terrà con il fiato sospeso i telespettatori. Quinn infatti, arriverà a tradire il marito Eric e lo farà nientemeno che con Carter. I due saranno travolti da una passione travolgente e passeranno una notte d'amore insieme. In seguito, concorderanno di mantenere il segreto su quanto accaduto ma sarà Quinn a confessare a Shauna di aver tradito Eric, anche se non svelerà l'identità dell'amante.

Quinn e Carter cedono alla passione nelle prossime puntate di Beautiful

In Beautiful, le prossime puntate in onda su Canale 5, saranno caratterizzate da un nuovo intreccio amoroso.

Protagonisti Quinn e Carter. Tutto avrà inizio nel momento in cui Eric trascurerà la moglie e non avrà più nessuna intimità con lei. Una situazione frustante per Quinn, la quale si ritroverà a confidarsi proprio con Carter. La madre di Wyatt infatti, si ritroverà a passare molto tempo con l'avvocato per cercare di convincerlo a tornare con Zoe. I due cominceranno però a consolarsi a vicenda e, ad un certo punto, cederanno alla passione. Quinn e Carter passeranno una notte d'amore insieme e questo potrebbe mettere a repentaglio le loro vite.

Quinn tradisce Eric con Carter: riuscirà a mantenere il segreto?

Mentre Carter sarà single, Quinn invece, starà seriamente rischiando di mandare all'aria il matrimonio con Eric.

Non solo, ci sarà anche il fatto che Eric è uno dei datori di lavoro di Carter. Pertanto, il tradimento appena consumato dovrà assolutamente rimanere un segreto. I due amanti concorderanno su questo e si riprometteranno che non accadrà più. Considereranno la notte di passione trascorsa insieme come una sorta di sbaglio. A Carter sarà servita per superare la delusione avuta da Zoe, mentre a Quinn per sentirsi ancora una donna desiderata.

La madre di Wyatt inoltre, sarà consapevole che anche un piccolo errore, potrebbe porre fine al suo matrimonio con Eric. Nessuno dovrà mai venire a sapere della nottata passata con Carter, tantomeno Ridge e Brooke.

Quinn dice a Shauna di aver tradito Eric: anticipazioni Beautiful

Il giorno dopo, Quinn si ritroverà alla Forrester Creations, dove Zoe le chiederà se è riuscita a parlare con Carter per convincerlo a perdonarla.

Quinn le mentirà e le dirà di non essere riuscita nell'intento. Nel frattempo, ripenserà alla notte che ha trascorso con lui. Proprio in quell'istante, Carter entrerà nella stanza e Quinn ne approfitterà per lasciare soli l'avvocato e Zoe. Quest'ultima cercherà inutilmente di riavvicinarsi al suo ex fidanzato, il quale non farà altro che ripensare alla notte trascorsa con Quinn. La moglie di Eric poco dopo, a Villa Forrester, riceverà la visita di Shauna. All'amica, Quinn confesserà di aver messo a repentaglio il matrimonio con Eric. Shauna capirà quindi che Quinn ha tradito il marito con un altro uomo, ma di certo non sospetterà che si tratti di Carter.