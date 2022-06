Ormai è certo che Quinto è vivo e tornerà nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7, che torna con le nuove puntate nei primi giorni di settembre 2022 su Rai 1, come sempre alle 15:55 e su RaiPlay on demand.

A dare conferma di quella che sino a poco tempo fa era solo un'indiscrezione, le foto sul set postate da Cristiano Caccamo, l'interprete dell'affascinante Reggiani.

L'attore, vestito con abiti anni '60, ha anche pubblicato altri scatti in compagnia della piccola Irene. Ci si chiede come mai Quinto torni a Milano, ma certamente rientrerà per rivedere Anna, la donna che ha amato alla follia fino alla sua - presunta - morte.

Quinto torna nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7

Sono da poco iniziate le riprese delle nuove puntate e già trapelano le prime anticipazioni, come del resto accade quando gli attori sono sul set e postano scatti o spoiler sui loro social. Giulia Vecchio aveva fatto intendere che Quinto fosse vivo, ma la conferma è arrivata dalle foto di Cristiano Caccamo, alias Reggiani, che hanno fatto sognare i fan. Ma questo non sarà l'unico ritorno inaspettato.

Già, perché nelle puntate di settembre de Il Paradiso delle Signore, Vittorio rivede la sua finta sorella, ovvero Ada, la donna che si spacciò per la sua consanguinea con il solo fine di truffarlo. Che cosa vorrà ora? Conti dovrà stare molto attento e tenere gli occhi aperti.

Sempre nei nuovi episodi della soap, arriverà anche un misterioso personaggio femminile che avrà a che fare molto probabilmente con Marco, ancora fidanzato ufficialmente con Stefania.

Le novità della nuova stagione Il Paradiso delle Signore 7: Anna in difficoltà

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, Adelaide sarà al fianco di Vittorio alla conduzione del grande magazzino, ma il suo obiettivo principale rimarrà quello di vendicarsi di Umberto, reo di averla tradita con Flora.

Per Salvatore e Anna arriveranno tempi bui, in quanto il giovane Amato verrà a sapere la verità sulla reale paternità di Irene, e non la prenderà affatto bene. Non sarà facile per la bella Imbriani riacquistare la sua fiducia.

Inoltre, Gloria sarà alle prese con le conseguenze della sua deposizione spontanea, ma crediamo che Ezio si rimbocchi le maniche per aiutarla a non scontare la sua pena in carcere.

Quinto torna per Anna nelle puntate di settembre Il Paradiso delle Signore 7

Facciamo un passo indietro. Anna, dopo la brutta esperienza con Massimo, il vero padre di Irene, era riuscita a fuggire con Quinto, l'uomo che le aveva fatto ritrovare la fiducia nell'amore.

Dopo la notizia della morte di Quinto, Anna è arrivata a Milano per rifarsi una vita, con la paura costante che Riva potesse raggiungerla per riprendersi la loro figlia, ma per fortuna ciò non è successo.

Ma ecco che a tornare sarà Quinto. Nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore, Anna e Salvo saranno in difficoltà e ora immaginiamo il motivo. Quinto è vivo e arriverà a Milano in cerca di Anna. Non si esclude che Reggiani possa voler riprendersi la donna che ama e la bimba, mettendosi tra la bella Imbriani e Salvatore. E, ancora, potrebbe proprio essere lui a rivelare al giovane Amato la verità sulla paternità di Irene, scatenando il caos.