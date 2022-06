Edoardo Tavassi avrebbe fatto breccia nel cuore di un’altra concorrente dell’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia per The Pipol Tv, il 37enne romano dopo il ritiro dal gioco (a causa dell’infortunio al ginocchio) sarebbe stato corteggiato da Pamela Petrarolo. Tuttavia, l’ex concorrente avrebbe rifilato un due di picche per aspettare Mercedesz Henger.

L’indiscrezione

Edoardo dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi si è recato in hotel. Il diretto interessato presso la struttura alberghiera avrebbe trovato Pamela Petrarolo ad attenderlo: la naufraga è stata eliminata definitivamente in semifinale, lo stesso giorno che Edoardo si è ritirato.

Stando ad alcune indiscrezioni la ragazza avrebbe flirtato con il fratello di Guendalina Tavassi: “Pamela lo avrebbe corteggiato, ricevendo un due di picche”. Il 37enne romano sarebbe intenzionato ad approfondire la conoscenza con Mercedesz Henger lontano dai riflettori.

Il commento di Guendalina Tavassi

Intercettata dal portale diretto da Gabriele Parpiglia, Guendalina Tavassi avrebbe commentato con ironia la popolarità acquisita dal fratello maggiore: “Adesso va a finire che io sono la sorella di Edoardo, lui è quello famoso…”.

Ovviamente, l’ex concorrente dell‘Isola dei Famosi è stata ironica. La stessa Guendalina infatti, ci è rimasta molto male per il ritiro del fratello. La 36enne pensava che Edoardo potesse vincere il programma.

Il ritiro del 37enne per lei è stato un fulmine a ciel sereno: Guendalina sperava che dopo tre mesi in Honduras, Edoardo fosse rimasto fino alla messa in onda della finale. La diretta interessata ha compreso la gravità dell’infortunio al ginocchio per il congiunto, ma era convinta che con una liberatoria Edoardo potesse restare anche senza trionfare in finale.

Edoardo e Mercedesz: la situazione

Al momento del ritiro, Edoardo Tavassi ha parlato con i suoi compagni d’avventura. Parlando con Mercedesz Henger, il giovane ha precisato che sarebbe rimasto in gioco fino alla fine ma per problemi al ginocchio è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Il 37enne ha lasciato intendere di essere disposto a conoscere meglio la figlia di Eva Henger lontano dai riflettori e capire se realmente tra i due possa esserci o meno un futuro.

Il rapporto tra i due naufraghi è stato caratterizzato da alti e bassi. Lui ha più volte dubitato della buona fede di Mercedesz. In uno degli ultimi scontri, il 37enne ha insinuato che Henger facesse la vittima per essere votata dai telespettatori. Al contrario, Mercedesz ha ribadito di non essere mai stata interessata alla popolarità ma di essere rimasta subito colpita da Edoardo, fin da quando seguiva il Reality Show da casa.