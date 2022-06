Brutte notizie per Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina potrebbe essere costretto al ritiro dall'Isola dei Famosi proprio in procinto della semifinale: l'infortunio al ginocchio sarebbe più grave del previsto. Intanto giungono buone notizie su Nicolas Vaporidis che, poche ore fa, è tornato insieme agli altri naufraghi.

Edoardo Tavassi vicino al ritiro: infortunio più grave del previsto

Edoardo Tavassi potrebbe ritirarsi dall'Isola dei famosi. Una brutta notizia non solo per lui, ma anche per il pubblico del reality che in questo mesi ha imparato ad amarlo e apprezzarlo.

Il fratello di Guendalina, tra l'altro, veniva dato come uno dei papabili vincitori insieme a Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Nulla è ancora confermato, ma secondo quanto riporta il portale The Pipol Tv, pare che l'infortunio di Edoardo sia più grave del previsto. Il fratello di Guendalina si trova ancora in ospedale sotto controllo medico. Secondo quanto riportato, pare che ancora non sia stato sottoposto a risonanza magnetica a causa del gonfiore al ginocchio.

A un passo dalla semifinale Tavassi dice addio all'Isola 2022?

Dunque, secondo le ultime notizie che giungono dall'Honduras, Tavassi avrebbe davvero poche chance di tornare in gioco all'Isola 2022. Il portale ha aggiunto che gli autori avrebbero anche cercato una soluzione per portare Edoardo sino alla fine, ma la decisione, ovviamente, spetta ai medici.

Da quanto emerso sino a ora, non sembrano esserci molte soluzioni, vista la gravità dell'infortunio al ginocchio. Una vera beffa per Edoardo e i suoi tantissimi estimatori.

Isola 2022: Vaporidis rientra in gioco

Se per Edoardo Tavassi sembra sempre più vicino il momento del ritiro, per Nicolas Vaporidis arrivano buone notizie.

L'attore è il primo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi e nei giorni scorsi è finito pure lui in infermeria. Molti avevano temuto il peggio, ma il profilo social del reality ha reso noto che l'attore è rientrato nel gruppo. Questa edizione, anche a causa del prolungamento, sta facendo molte "vittime" tra i naufraghi.

Molti si sono infortunati, altri hanno avuto diversi problemi di salute. Proprio come Nicolas, presente in Honduras sin del reality. Fortunatamente per lui le cose di sono risolte per il meglio, facendo tirare in sospiro di sollievo ai suoi tanti estimatori. È proprio Nicolas a essere uno dei favoriti per la vittoria finale.