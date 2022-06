Lory Del Santo dopo essere stata eliminata definitivamente dall’Isola dei Famosi, è tornata alla vita di tutti i giorni. In particolare, l’ex naufraga ha ricominciato a essere attiva sui social.

Dopo il suo ultimo post pubblicato contro i suoi ex compagni d’avventura, sono comparsi moltissimi elogi all’indirizzo della showgirl, ma diversi di essi sono stati pubblicati dal suo stesso account ufficiale.

Che cos’è accaduto nell’ultimo post di Del Santo?

Uscita dal Reality Show di Canale 5, Lory Del Santo ha postato un messaggio in cui ha punzecchiato i suoi ex compagni d’avventura: “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti…Buongiorno”.

Sotto a questa frase sono ben presto comparsi moltissimi messaggi di elogio: "Hai avuto una vita piena di emozioni e trovo affascinante tutto il tuo percorso". E ancora: "Ciao Lory, ti ho amato all'interno dell'isola”. In un altro ancora viene scritto: "Per come sei stata trattata è stato un miracolo essere resistita due mesi e mezzo".

I commenti sotto il post continuano con: "Ti ammiro tanto e ho sempre votato per farti rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi", e ancora: "Ti temevano e perciò ti hanno buttato fuori, vali tanto e non hai bisogno di nessuno per far splendere la tua luce".

Ben presto però diversi follower si sono resi conto che questi commenti erano stati fatti tutti dallo stesso account: "Lory Del Santo official".

Lunedì 13 giugno Lory Del Santo dovrebbe essere ospite nello studio dell’Isola dei Famosi su Canale 5 quindi e potrebbe anche essere "stuzzicata" dalla conduttrice Ilary Blasi su questi commenti

Paolo Chiparo contro l’Isola dei Famosi

Intanto in questi giorni, in disaccordo con l’eliminazione di Lory Del Santo, è intervenuto anche il suo manager.

Paolo Chiparo si è scagliato contro la produzione dell'Isola dei Famosi. Secondo il manager, la sua assistita sarebbe stata trattata in modo pessimo: "E' stata massacrata senza pietà da un branco di lupi".

Inoltre Chiparo ha aggiunto: "Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory, il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare le cose, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità.

Poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna, anche se qualcuno adesso dirà che i reality non sono programmi che hanno il compito di educare o di insegnare qualcosa a qualcuno, ma solamente di regalare spensieratezza. Io invece, credo che i reality hanno il potere della comunicazione e quindi il dovere di lanciare dei messaggi positivi e inni alla vita. La storia di Lory poteva essere d’esempio per tante donne fragili, che vivono nel dolore, lo stesso dolore che ancora prova Lory, con cui ha imparato a convivere".