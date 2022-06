Nelle ultime ore i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 hanno partecipato al gioco delle verità, lasciandosi andare a delle curiose confessioni sul loro lato privato. Tra questi Marialaura De Vitis, che dopo aver incassato un "due di picche" da Alessandro Iannoni, si è sfogata con l'amica Mercedesz Henger, raccontando di essere molto affranta perché non è ancora riuscita a trovare l'uomo giusto. L'ex pupa ha però confidato qualche particolare in più sul suo passato sentimentale e sulla sua attuale cotta. Pare che De Vitis abbia messo gli occhi sull'ex tronista Luca Daffré e che sia ricambiata.

Le dichiarazioni di De Vitis sul suo passato sentimentale e Daffré

"Se sono bi? No, quello no, ma mi è capitato di baciare delle ragazze", ha esordito così Marialaura De Vitis parlando delle sue esperienze sentimentali. "Con chi lo farei? Con Luca sono sincera", ha poi confessato la naufraga emiliana classe 1998, ammettendo di essere molto attratta dal compagno d'avventura Daffré. Anche l'ex tronista ha fatto alcune confidenze sulle ragazze a cui è interessato sull'Isola dei famosi 2022, menzionando anche la stessa De Vitis: "Non avevo una bella opinione di Marilù pensavo che prendesse in giro Alessandro. Per me che la guardavo da casa, era palese che lo prendesse in giro. Poi dopo, parlandone, ho cambiato idea".

A quel punto, l'ex compagna del giornalista Paolo Brosio ha colto l'occasione per stuzzicare Daffré: "Anche a me piacevi prima, quando avevi gli addominali, poi li hai persi. Sei sempre stato bello". De Vitis ha infine lasciato intuire che sta valutando la sua conoscenza con il naufrago ed ex nuotatore nato a Trento nel 1995: "Vedremo in futuro cosa succederà".

Luca Daffré e le tensioni con Mercedesz Henger

Se Luca Daffré si è mostrato piuttosto vicino alla soubrette Marialaura De Vitis, pare che non sia affatto lo stesso con Mercedesz Henger. Quest'ultima, infatti, è rimasta piuttosto infastidita dall'atteggiamento dell'ex tronista di Uomini e Donne, accusandolo di essersi troppo approfittato del suo ruolo di leader tanto da non lasciarla libera di esprimere le proprie opinioni.

"Sta lì in mezzo ripetendo le stesse cose a ripetizione, uno vuole esprimere la propria opinione perché siamo tutti coinvolti, e sta lì che ti zittisce", si è sfogata così la figlia di Eva Henger con l'amica Estefania Bernal riguardo Daffré e la gestione dell'intero gruppo all'Isola dei famosi 2022.

La finale di lunedì 27 giugno è sempre di più vicina e aumentano la fame e le tensioni, e i naufraghi stanno facendo di tutto per conquistare il posto in prima fila, per giocarsi la tanto agognata vittoria.