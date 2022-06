Lunedì 13 giugno 2022 è andata in onda su Canale 5 la terzultima puntata dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino, nei panni di opinionisti.

Nel corso della puntata, Lory Del Santo è rientrata in studio dopo essere stata eliminata e ha avuto modo di parlare attraverso un collegamento, anche con il suo compagno Marco Cucolo, attualmente in Honduras.

Lory infuriata con Marco Cucolo

Ilary Blasi durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 13 giugno ha accolto in studio Lory Del Santo. La conduttrice ha poi detto che, dopo l’eliminazione di Lory, Marco per motivi medici è stato costretto a ritirarsi e tra i due c’è stato un incontro nel resort in Honduras.

Tuttavia però, l’incontro tra i due innamorati non è andato tanto bene, in quanto Lory Del Santo era molto arrabbiata con il suo compagno. A tal proposito Lory ha confermato le parole della conduttrice e si è detta anche determinata a staccarsi dal suo fidanzato. La Blasi ha poi mandato in onda il video dell’incontro tra i due, avvenuto appunto in Honduras qualche giorno prima, dove la regista di The Lady si è scagliata contro il suo compagno dicendogli di non averla difesa quando doveva e che, un uomo che non difende la sua donna sotto attacco, allora non è una persona in grado di stare con lei. L'ex naufraga ha poi invitato il suo compagno a tornare a casa sua per schiarirsi le idee e riflettere su quanto accaduto e su come, per andare avanti nel gioco, ha preferito legarsi a persone estranee piuttosto che a lei.

Lo sfogo della donna è andato avanti, spiegando di non condividere il suo atteggiamento e ribandendo al ragazzo di tornare a casa della sua famiglia e pensare a quanto successo in Honduras. Lory durante il confronto ha poi detto a Cucolo: “Se non chiederai scusa davanti a tutta Italia, tu mi vedrai solo in fotografia. Tra me e il gioco tu hai scelto l’ultimo”.

Marco, durante il collegamento della puntata del 13 giugno, dopo aver visto il video del confronto, ha cercato di chiedere scusa alla sua donna, rivelando di aver riflettuto molto in questi giorni di solitudine e di non essersi spiegato bene nella scorsa puntata. Si è poi detto dispiaciuto per come hanno tratto la sua compagna e si pente dell’errore fatto nel non tutelarla.

Ascolti tv Isola dei famosi del 13 giugno

La ventitreesima puntata dell'Isola dei Famosi ha visto, oltre all'ingresso in studio di Lory e il confronto con Marco, l'elezione del primo finalista: Nicolas Vaporidis. Tra le tante prove, l'eliminazione definitiva di Gennaro e le condizioni meteo non molto favorevoli, la puntata ha totalizzato 2.246.000 telespettatori, con uno share pari al 19.02%.

La prossima puntata del reality, nonché la semifinale, andrà in onda lunedì 20 giugno.