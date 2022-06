Jessica Selassié su tutte le furie. Dopo la partecipazione -e vincita- al Grande Fratello Vip 6, la vita della principessa etiope è stata messa sotto la lente di ingrandimento. Mentre era dentro la casa più spiata d'Italia, la sua storia mai decollata con Barù ha tenuto banco e così è stato anche quando i riflettori si sono spenti. Fino a qualche giorno fa i Jerù, cioè i fan della pseudo-coppia, hanno sperato nel lieto fine ma poi Jessica ha spento ogni speranza parlando di un nuovo presunto amore per il nobile. Dopo poco è venuto a galla un Gossip, prontamente smentito, che voleva la giovane vicina a Deddy, il cantante di Amici 20.

Tutto ciò evidentemente è stato troppo per Selassié che ha dichiarato di aver avviato delle procedure legali.

L'ira di Jessica

Essere amati dal pubblico è positivo per chi desidera entrare a far parte del mondo dello spettacolo. L'amore dei telespettatori ha portato Jessica alla vittoria del GF Vip 6, ma la pressione della popolarità può diventare a volte schiacciante, così come accaduto anche a Can Yaman costretto addirittura a cambiare casa. La principessa etiope, evidentemente stanca di essere al centro dei pettegolezzi che poi si rivelano infondati, ha deciso di dare sfogo alla sua ira. Con un breve messaggio sui social, la sorella di Lulù e Clarissa ha preso in mano la situazione per dichiarare che da adesso in poi ogni 'invasione' della sua sfera privata non resterà impunita.

'Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata', ha esordito la principessa in una sua Instagram Story. Jessica ha deciso di esporsi visto che negli ultimi giorni la sua vita è stata passata al setaccio, soprattutto per ciò che riguarda la sfera amorosa.

'Ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza ne dovrà rispondere davanti alla Legge', ha concluso Selassié.

Nessuna intromissione verrà tollerata

Insomma, pare proprio che i legali di Jessica siano già stati allertati: nulla passerà più sottogamba. Le dichiarazioni della vincitrice dell'ultimo GF Vip arrivano all'indomani del pettegolezzo che la voleva impegnata in un flirt con Deddy.

'Ca****e', aveva commentato ieri stizzita la giovane sempre via social. Ma chiaramente avendoci riflettuto, Jessica avrà pensato che per avere maggior tutela era necessario rivolgersi al suo avvocato.

Chissà come vivranno questa situazione i suoi fan. Forse è il caso di fare un passo indietro per loro, visto che Jessica non pare più disposta a tollerare altre intromissioni di sorta.