Lo scorso 1 giugno, Alessandro Basciano ha festeggiato il suo trentatreesimo compleanno. Per l'importante occasione, l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha organizzato una sfarzosa festa in un locale di Napoli, città dove avrebbe molti amici. Per il suo compleanno, Alessandro ha rilasciato una lunga intervista insieme alla sua fidanzata Sophie Codegoni sulle pagine del settimanale Chi. Entrambi hanno espresso il loro desiderio di voler presto avere un figlio. Proprio intorno a questa festa di compleanno, però, si sono creati diversi rumors. Stando alle indiscrezioni, anche lo stesso Alfonso Signorini si sarebbe indispettito.

I vipponi snobbano la festa di compleanno di Alessandro Basciano

Secondo quanto riportato da Biccy.it, diversi vipponi avrebbero disertato il party organizzando da Alessandro Basciano per feste il suo compleanno. Queste assenze avrebbero creato dei malumori anche tra i proprietari del locale in cui è stata organizzata la festa. Pare, anche guardando gli scatti che sono stati pubblicati nei giorni scorsi, che gli unici ad essere presenti fossero Giucas Casella e Gianluca Costantino, amico di vecchia data di Alessandro Basciano. Grande assente anche Soleil Sorge, che in quei giorni si trovava in Honduras per prendere parte insieme a Vera Gemma ad una puntata de L'Isola dei Famosi in veste di "Piratessa."

Alfonso Signorini indispettito da tutte queste buche date dai vipponi

Il conduttore del Grande Fratello Vip, nonché direttore di Chi, Alfonso Signorini, pare, stando a quanto sarebbe trapelato in queste ore, si sia molto indispettito.

Il motivo? Signorini si sarebbe trovato a dover pubblicare un'esclusiva con pochissimi vip presenti. Pare proprio che le feste di compleanno organizzate dagli ex concorrenti del Grande Fratello Vip non abbiano una buona stella. Alcune settimane fa lo stesso inconveniente era accaduto a Lulù Selassiè. La "princess" ha dovuto addirittura spostare la data della festa per via delle tante assenze.

L'ex compagna di Basciano e le accuse velate

Ritornando al festeggiato Alessandro Basciano, nei giorni scorsi, la sua ex compagna Clementina Deriu, nonché madre del loro figlio Nicolò, ha velatamente espresso il suo pensiero sul desiderio espresso dall'ex corteggiatore di voler allargare la famiglia insieme a Sophie Codegoni.

La modella romana, appassionata di fitness, ha scritto in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli". La donna ha poi anche aggiunto: "E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli... ma con quale coraggio?". A queste critiche, né Alessandro e né Sophie hanno risposto.