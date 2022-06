Una delle coppie che si sono formate all'interno dello studio di Uomini e Donne durante quest'ultima edizione appena finita è quella formata da Diego Tavani e Aneta Buchtova. La loro storia è nata lentamente, con qualche piccolo dubbio iniziale, ma poi il sentimento è esploso, tanto da spingerli a vivere la loro relazione al di fuori della trasmissione. Ora la coppia sembra essere molto felice e pronta per nuovi progetti futuri, davvero molto importanti. Il primo passo arriverà a settembre.

Diego e Aneta dopo Uomini e Donne: la convivenza

Diego Tavani e Aneta Buchtova si sono incontrati e conosciuti nello studio di Uomini e donne.

La donna aveva avuto una breve frequentazione con Armando Incarnato, finita male, ma nonostante la delusione ha deciso di provare a conoscere Diego, con cui ha sentito immediatamente un feeling particolare, che si è trasformato in un vero sentimento. Dopo qualche dubbio iniziale e la paura di poter soffrire di nuovo, la coppia ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi in modo da conoscere e vivere la propria relazione lontano dalle telecamere. Da quel giorno sono passati mesi, ma Diego e Aneta sembrano essere sempre più innamorati e complici, tanto da decidere di progettare la loro vita insieme. "A settembre andremo a convivere" ha spiegato la coppia in un'intervista. Diego si trasferirà a casa di Aneta, ma ha raccontato ironicamente di avere già le chiavi e che si tratta più che altro di un fattore logistico per diminuire spese e spostamenti.

Le presentazioni ufficiali

Diego Tavani è papà di un ragazzo che è nato da una sua precedente relazione. L'uomo ha spiegato di aver già fatto le presentazioni ufficiali. Aneta ha conosciuto suo figlio, anche se la prima volta è stato semplicemente un caso. I due, come raccontato dall'ex cavaliere del Trono Over, stavano cenando in un ristorante quando per pura casualità è entrato anche Leonardo, il figlio di Diego, in quanto è molto amico di un ragazzo che lavora in quel locale e si erano dati appuntamento per vedersi.

"Aneta e Leonardo si sono finalmente potuti conoscere dal vivo" ha spiegato, sottolineando che è andata molto bene e che suo figlio l'apprezza molto e chiede spesso di lei. Ora che le presentazioni sono ufficiali, sicuramente Aneta ha avuto una dimostrazione in più del fatto che il suo sentimento è sicuramente ricambiato e che è arrivato il momento di fare progetti importanti.

La convivenza

Il primo dei tanti progetti di questa coppia sempre più innamorata è la convivenza. I due per il momento non vivono insieme, anche se Diego ha le chiavi di casa di Aneta. A settembre arriverà il giusto momento per mettere in atto questo nuovo progetto. I due sembrano essere sempre più innamorati e pronti a trascorrere insieme tutto il tempo possibile.