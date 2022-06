In Beautiful la morte di Vinny aprirà nuovi scenari. Liam e Bill verranno arrestati con l'accusa di omicidio volontario. I due trascorreranno parecchio tempo dietro le sbarre prima che emerga la verità su quanto accaduto quella tragica notte. Vinny avrà tutto organizzato eo ha fatto proprio per incastrare Liam.

Liam vuole costituirsi alla polizia per l'omicidio di Vinny

In Beautiful dopo l'incidente in cui avrà perso la vita Vinny Walker, Liam sarà sempre più preda dei sensi di colpa. Il padre Bill infatti, ha cercato di nascondere tutte le prove dell'incidente, fuggendo via e lasciando Vinny morente sul ciglio della strada.

Liam si tormenterà proprio per il fatto di non aver chiamato i soccorsi. Bill invece, sosterrà di averlo fatto solo per proteggere Liam ed evitare che la polizia pensasse che lo avesse investito. Tutto perché anche la polizia è a conoscenza dell'odio di Liam verso Vinny a causa del test di paternità. Quindi Bill, almeno per un po' di tempo, riuscirà ad impedire a Liam di costituirsi alla polizia .

Liam confessa e viene arrestato: anticipazioni Beautiful

Liam però sarà sempre più preda dei sensi di colpa e non riuscirà ad andare avanti con la sua vita come se nulla fosse. Anche Hope si accorgerà che il marito è diverso, molto più freddo e distaccato di un tempo. Alla fine, sarà proprio Liam dopo l'ennesima crisi di nervi, a confessare a Hope di essere lui il pirata della strada che ha provocato la morte di Vinny.

Le racconterà anche di come il padre Bill abbia occultato le prove dell'incidente, allo scopo di non farlo finire in prigione. Hope se la prenderà proprio con Bill, per il fatto di non aver chiamato i soccorsi e aver complicato ancor di più la già difficile situazione. La giovane Logan, pur sconvolta da quanto scoperto, starà vicina a Liam, consapevole che il marito non abbia avuto intenzione di far del male a Vinny.

Liam però, continuerà a non darsi pace e, senza dire nulla a Bill, andrà a costituirsi alla polizia . Per il giovane Spencer scatteranno le manette.

Anche Bill finisce in carcere ma Vinny ha premeditato tutto

In Beautiful, Bill, una volta saputo che Liam è andato in Commissariato, cercherà di fermarlo ma quando arriverà sarà troppo tardi.

Liam avrà già raccontato tutto. A questo punto, anche Bill Spencer verrà arrestato, visto che si è reso complice dell'omicidio. Padre e figlio, resteranno dietro le sbarre per parecchio tempo, prima che emerga la verità sulla morte di Vinny . Proprio così, perché verrà fuori che Vinny si è fatto investire apposta. Tutto per incastrare Liam e permettere a Thomas di vivere con Hope. Mancheranno ancora diverse puntate prima di arrivare alla verità. Nel frattempo Bill e Liam saranno costretti a rimanere in carcere.