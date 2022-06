Come era prevedibile, le dichiarazioni fatte da Ambra Lombardo a DiPiù Tv non hanno lasciato indifferente Kikò Nalli. L'hair-stylist ha deciso di replicare alle parole della neo-sposa la quale ha affermato di essere stata contattata dal suo ex poco prima delle nozze, celebrate in Sicilia tra Ispica e Noto. Attraverso GossipeTv, Nalli ha precisato di non aver cercato Ambra, ma di averla contattata solo per farle gli auguri in segno di rispetto per lei e per il marito Lorenzo Cascino. Insomma, i due si sono lasciati da tempo, ognuno di loro ha intrapreso strade differenti ma a quanto pare l'astio è ancora vivo.

Continuano le frecciatine tra i due ex gieffini

Sembra ben lontana dal placarsi l'aria di "guerra" che aleggia tra Ambra e Kikò. I due si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello 19, edizione condotta da Barbara D'Urso. Affascinati l'uno dall'altra hanno intrapreso una relazione che però si è velocemente conclusa una volta che i riflettori della casa più spiata d'Italia si sono spenti. La fine della loro relazione è stata costellata da numerose frecciatine, spesso consumate mezzo social o attraverso la carta stampata, segno che la conclusione della love story non è stata amichevole ma piuttosto burrascosa.

Anche adesso che Ambra si è sposata e si è trasferita a Los Angeles con il marito, i due ex continuano a punzecchiarsi a distanza.

Il giorno delle nozze i fan dell'ex marito di Tina Cipollari hanno chiesto un parere sulle nozze. Kikò non si è tirato indietro. "Tanti auguri per una vita felice e piena d’amore", aveva chiosato allora Nalli definendosi un "vero signore". Ma ciò non è bastato a chiudere l'argomento, tant'è che non appena ha potuto Ambra ha sganciato la "bomba".

Kikò su Ambra: 'Non ho cercato nessuno'

Pochi giorni dopo le sue nozze, l'ex professoressa ha svelato di essere stata cercata da Kikò. "Io non ho cercato nessuno", ha precisato Kikò a GossipeTv, per indicare che non vi è stato alcuno scambio di messaggi con Ambra, ma solo un pensiero per lei in vista del matrimonio.

"Un semplice auguri non significa cercare ma… rispettare" ha concluso Kikò, il quale evidentemente non voleva che le parole di Lombardo potessero essere fraintese dai lettori delle riviste di Gossip.

Chissà se a ciò seguirà una controreplica di Ambra: la moglie dell'imprenditore Lorenzo Cascino troverà un momento durante la sua luna di miele per confermare o addirittura smentire le parole di Kikò? Ancora presto per dirlo; sta di fatto che le parole di Lombardo non hanno lasciato indifferente Nalli. Anche dopo il matrimonio, le frecciatine a distanza sembrano destinate a proseguire.