Uomini e donne è in pausa estiva tuttavia l'attenzione nei confronti dei volti del trono over e del trono classico non è calata. Così un post pubblicato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram ha attirato l'attenzione dei follower e anche di Tina Cipollari. Il post in questione riporta una Instagram Story di Ida Platano che ha annunciato ai suoi follower che si trova in compagnia di Gemma Galgani. Le due dame sono da anni molto amiche e la vulcanica opinionista non ha perso occasione per prenderle di mira anche fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi.

La reunion delle due dame

Ida Platano ha informato i suoi fan circa i suoi ultimi spostamenti. Dopo aver passato del tempo in Germania con i suoi nipoti, la dama bresciana ha fatto rientro in città ma non per questo ha perso il buon umore che lei stessa sostiene di aver ritrovato grazie ai suoi nipoti. "Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica!", ha affermato una raggiante Ida inquadrando poi Gemma. La torinese sta passando qualche giorno con Platano.

"Eccoci di nuovo insieme", ha aggiunto Galgani che è apparsa altrettanto felice per la reunion. Le due si sono sempre sostenute durante le puntate di Uomini e Donne ma anche lontane dalle telecamere il sostegno reciproco non è mia stato nascosto.

Chi segue i programma della De Filippi ricorderà bene che Gemma andò pure in Sardegna in soccorso della sua amica durante Temptation Island, quando Ida era disperata per il comportamento di Riccardo Guarneri che non le piaceva. Il video prontamente riportato da Pugnaloni ha fatto scatenare l'ironia di Tina che ha commentato punzecchiando entrambe.

Tina Cipollari contro Ida e Gemma

"Fate bene a farvi compagnia a vicenda visti i risultati" ha scritto l'opinionista del dating show aggiungendo le emoticon di un faccino che ride a crepapelle. Insomma, Tina ha sottolineato che nonostante i tanti anni di permanenza nel programma nessuna delle due ha trovato l'amore. Anzi gli ultimi tentativi delle due dame sono stati dei fallimenti.

Per cui secondo Cipollari, la compagnia reciproca altro che non sarebbe che una consolazione visto che Ida e Gemma non hanno un compagno.

Fuori o dentro gli studi, Tina pare non avere intenzione di mollare la presa. Dopo aver messo un po' da parte Gemma, per anni bersaglio delle sue feroci critiche, tanto da far pensare a un addio progressivo della torinese al programma, adesso l'opinionista si sta concentrando su Ida. E a giudicare dall'ultimo commento social c'è da giurare che il prossimo settembre sarà infuocato, con Tina che riprenderà esattamente da dove ha lasciato.