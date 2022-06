Nella seconda puntata della Serie TV L'Ora- Inchiostro contro piombo che andrà in onda mercoledì 15 giugno su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Nicastro giungerà a Palermo, ma vedrà tante cose diverse e soprattutto nel quotidiano siciliano noterà qualcosa di diverso dal solito. Allora il direttore deciderà di esporsi in prima persona contro la mafia palermitana. E in questa occasione il protagonista mostrerà tutto il suo coraggio e farà vedere tutta la sua voglia di mettersi in gioco. Nonostante tutte le buone intenzioni di Nicasto però, le vendite della mafia diventeranno sempre più forti.

Inoltre, la stampa interverrà sempre di più nella vita mafiosa e ciò metterà il bastone tra le ruote anche alla giustizia. Per questo motivo, Nicastro affronterà insieme al suo team una sfida sempre più difficile, per evitare che accada il peggio.

Nicastro continuerà ad indagare su Navarra

Nella seconda puntata della nuova serie tv targata Mediaset, il personaggio interpretato da Claudio Santamaria continuerà ad indagare sul dottor Navarra e la sua squadra lo aiuterà in queste indagini, step by step.

In particolare, si vedrà il chirurgo in possesso dell'organizzazione criminale più potente di Palermo. Proprio per questo motivo, nel capoluogo siciliano verso la fine degli anni '50, Navarra starà sulla bocca di tutti, in quanto le persone vorranno sapere sempre di più su di lui.

E sarà proprio in questa circostanza che L'Ora, secondo giornale di Palermo, grazie all'inchiesta sulla Mafia, trarrà importanti benefici editoriali e sul piano delle copie vendute in poche settimane.

Nicastro manderà il suo team a Corleone

Inoltre, il protagonista Nicastro quasi dimenticherà in che condizioni era il giornale nel momento in cui è arrivato e vorrà assolutamente fare sempre di più.

Entrando nello specifico della vicenda, il direttore del giornale L'Ora vorrà fare uno scoop e quindi manderà la sua squadra a Corleone per seguire da vicino una manifestazione contro il popolo latifondista.

Durante questa manifestazione i Carabinieri cercheranno di allontanare sia i giornalisti che i manifestanti. La situazione si complicherà e il team di Nicastro avrà non poche difficoltà a ritornare a Palermo.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della serie tv per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti, soprattutto dopo aver fatto l'inchiesta contro le organizzazioni mafiosa, che potrebbe comportare non pochi problemi per Nicastro e il suo team di giornalisti. Intanto, per rivedere la prima puntata basterà andare sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.