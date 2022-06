Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da martedì 14 a venerdì 17 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena. Inoltre, c'è da ricordare che lunedì 13 giugno la soap non verrà trasmessa, in quanto ci sarà lo speciale del Tg inerente alle Elezioni amministrative.

Entrando invece nello specifico delle trame della prossima puntata, Bianca vorrà contenere i costi per il suo matrimonio, ma cercherà di non creare sospetti nella suocera. Salvador non ne potrà più di subire minacce da Don Ricardo e per questo vorrà che Diana gli dica la verità su suo padre.

Nel mentre, Francisca si giocherà tutte le sue carte, prima di archiviare definitivamente il sogno di diventare un cantante nella vita.

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Blanca vorrà risparmiare il più possibile sulle spese delle sue nozze, ma allo stesso tempo cercherà di fare il tutto senza far sapere niente a Doña Dolores.

Intanto, Salvador chiederà a Diana di dirgli tutta la verità su suo padre, in quanto è stanco di essere minacciato da Don Ricardo. Allo stesso tempo, Francisca si giocherà un'altra carta per potersi esibire all'Ambigú. In particolare, la ragazza vorrà cantare senza però rivelare la sua identità.

Poco dopo, le sei sorelle protagoniste della soap opera avranno sempre più problemi a sostenere la loro doppia vita e tra le sei Bianca sarà quella che avrà maggiori difficoltà, perché oltre al lavoro in fabbrica, dovrà anche dare attenzioni a Rodolfo.

Elisa vorrà attirare l'attenzione su di sé di Salvador e allora escogiterà un piano, approfittando anche di Carlitos, persona molto ingenua.

Successivamente, Petra rivelerà di aver scoperto la persona dietro all'incidente di Miguel. Invece, Francisca vorrà provare un'ultima cosa, prima di abbandonare definitivamente il suo sogno di diventare una cantante.

Intanto, Doña Dolores inizierà ad avere sempre più sospetti nei confronti del comportamento di Blanca. German verrà a sapere che Carolina sta cercando di mandare in rovina le sorelle protagoniste della soap opera spagnola. Allo stesso tempo, Jesus tenterà di estorcere più denaro possibile a Ricardo, in cambio del silenzio.

Infine, Elisa vorrà sfruttare tutta la bellezza di Victoria per far ingelosire Diana. In questo modo la donna spererà di ottenere su di sé tutte le attenzioni di Salvador. Infine in fabbrica ci sarà un altro incidente che rovinerà un intero carico di seta.