Le riprese di Mina Settembre 2 sono già terminate da un po' di giorni. Le nuove puntate della seguitissima fiction con protagonista Serena Rossi sono ormai pronte e presto arriveranno anche su Rai 1.

Intanto, per l'attrice partenopea si è portata a casa un nuovo riconoscimento ed è stata premiata proprio per il suo ruolo in questa seguitissima fiction, attualmente ritrasmessa in replica nel prime time domenicale della rete ammiraglia.

Già finite le riprese di Mina Settembre 2: le nuove puntate sono già pronte

Nel dettaglio, dopo il grande successo della prima stagione, la Rai ha scelto di confermare Mina Settembre con una seconda stagione.

Le riprese delle nuove puntate si sono svolte nei mesi scorsi a Napoli: un impegno che ha visto protagonista ancora una volta Serena Rossi nei panni dell'amatissima Gelsomina, l'assistente sociale impegnata a risolvere i casi più disparati.

La fiction, quindi, è già pronta e presto arriverà anche in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Serena Rossi torna in scena nei panni di Gelsomina

Le anticipazioni su Mina Settembre 2, infatti, rivelano che la messa in onda è prevista nel corso della stagione televisiva 2022/2023, tuttavia tenendo conto che le riprese sono già terminate da un po' di giorni, non si esclude che possa arrivare in onda già in autunno.

In attesa di avere notizie certe sulla programmazione, da parte della tv di Stato, Serena Rossi si gode l'ennesimo premio che celebra il successo di questa fiction, che ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori, permettendo alla Rai di toccare punte del 27% di share in prima serata.

L'attrice sui social ha condiviso l'ennesimo premio che si è portata a casa per la sua interpretazione in Mina Settembre.

Serena Rossi premiata per Mina Settembre: 'Mi emoziona molto'

In questi giorni, infatti, Serena Rossi è stata premiata alla quarta edizione del Premio "La Pellicola d'oro" come miglior attrice protagonista nella fiction Mina Settembre.

Un premio che ha inorgoglito l'attrice che, sui social, ha condiviso un messaggio speciale per i fan e tutto il gruppo di lavoro.

"La Pellicola d'oro è il simbolo che rappresenta il lavoro di squadra, un riconoscimento che mi emoziona e gratifica molto. Grazie a tutti", ha scritto l'attrice nel suo post Instagram.

Intanto, in attesa di vedere le nuove puntate di Mina Settembre 2 su Rai 1, in queste settimane stanno andando in onda le repliche della prima stagione nel prime time domenicale.

Anche in questo caso gli ascolti sono molto positivi: sono oltre 2,6 milioni gli spettatori che stanno rivedendo la fiction con Serena Rossi, permettendo alla Rai di vincere la sfida auditel.