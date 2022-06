Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della stagione tv 2022/2023 prevedono il ritorno di alcuni volti di spicco tra cui Maria De Filippi e Barbara d'Urso, ma anche la chiusura di altre trasmissioni. Tra quelle che non torneranno in onda nel prossimo palinsesto della tv commerciale vi è sicuramente Tiki Taka, il talk show sportivo del lunedì sera di Italia 1. Per Silvia Toffanin, invece, potrebbe esserci una promozione: per lei potrebbero aprirsi le porte della prima serata di Canale 5.

Maria De Filippi e Barbara d'Urso confermate: palinsesti Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della stagione tv 2022/2023 prevedono il ritorno stabile di Maria De Filippi che, a partire dal prossimo settembre, proporrà tutte le sue storiche trasmissioni. Da Uomini e donne a Tu si que vales, passando per Amici 22 e C'è posta per te: le quattro trasmissioni troveranno spazio nella programmazione di Canale 5 della prossima stagione televisiva.

Tornerà anche Barbara d'Urso che, da metà settembre, sarà al timone di una nuova edizione di Pomeriggio 5 ma questa volta non sarebbero previste nuove trasmissioni in prime time per lei.

Chiude Tiki Taka su Italia 1: anticipazioni nuovi palinsesti Mediaset

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Italia 1 va segnalata la possibile chiusura di Tiki Taka, il talk show dedicato al mondo del calcio e dello sport, condotto prima da Pierluigi Pardo e poi da Piero Chiambretti. A riportare questo retroscena è il sito web TvBlog, il quale fa sapere che il talk show del lunedì sera risulterebbe definitivamente cassato dai palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset 2022/2023.

Una notizia che circolava nell'aria già da un po' di settimane e che, in parte, era stata annunciata anche dallo stesso Chiambretti.

Dal prossimo settembre, al posto di Tiki Taka ci sarà un doppio appuntamento in seconda serata con Pressing, che sarà in onda sia la domenica che il lunedì su Italia 1.

Silvia Toffanin verso la prima serata nei palinsesti Mediaset 2022/2023

Per Silvia Toffanin, invece, potrebbero esserci delle novità in arrivo. Nei palinsesto della stagione tv 2022/2023 la conduttrice sarà al timone di Verissimo, il talk show del weekend che anche questa volta andrà in onda sia al sabato che alla domenica pomeriggio.

Tuttavia nel 2023, per lei potrebbero aprirsi anche le porte della prima serata. Mediaset, infatti, riproporrà il reality-game La Talpa e, tra le conduttrici in pole position, ci sarebbe proprio Silvia Toffanin. A produrre la quarta edizione de La Talpa, invece, potrebbe arrivare Maria De Filippi con la sua "Fascino".