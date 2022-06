Colpo di scena al Grande Fratello Vip 7! Proprio quando si dava per certa l'assenza di Sonia Bruganelli nel cast del reality, ecco che giunge un'anticipazione da parte di TvBlog secondo cui la moglie di Paolo Bonolis occuperà di nuovo il suo posto di opinionista per il secondo anno consecutivo. Sonia stessa, appena conclusa la sua prima esperienza nel programma, aveva dichiarato senza mezzi termini che non era sua intenzione riproporsi nello stesso ruolo. A quanto pare però, la donna non aveva fatto i conti con l'insistenza di Alfonso Signorini.

Il ritorno di Sonia come opinionista

Proseguono a pieno ritmo i lavori per mettere insieme un cast stellare per l'edizione numero sette del Grande Fratello Vip, che vedrà al suo timone ancora una volta Signorini. Proprio quest'ultimo, oltre che sui Vipponi, si sta concentrando sui personaggi che lo affiancheranno in studio e che lo aiuteranno ad analizzare le dinamiche che si creeranno all'interno della casa più spiata d'Italia. Gli opinionisti catalizzano ogni anno l'attenzione dei telespettatori e sarà per questo che Alfonso ha voluto fortemente di nuovo al suo fianco Sonia Bruganelli, la cui presenza lo scorso anno non è passata inosservata.

La moglie di Bonolis aveva detto fin da subito che non avrebbe replicato, ma secondo TvBlog, il corteggiamento serrato del conduttore l'avrebbe fatta capitolare.

La donna, mettendo in campo tutta la sua ironia, aveva detto che avrebbe potuto ripensarci solo se fosse stata da sola in studio, visti i battibecchi frequenti che ha avuto con Adriana Volpe. Ora di certo non sarà così, visto che Signorini è alla ricerca del secondo opinionista, ma sta di fatto che per ironia della sorte Volpe, la quale sarebbe stata lieta di tornare, non è stata riconfermata, sempre stando alle ultimissime indiscrezioni.

Le ultime indiscrezioni sul cast

Chiaramente, per conoscere con precisone tutto il cast non resta che attendere la messa in onda del reality prevista per il prossimo lunedì 19 settembre, ma è ormai certo che non si vedranno al fianco di Sonia né Cristiano Malgioglio, che ha altri impegni lavorativi, né Amanda Lear, cioè i due nomi circolati in precedenza.

Allo stesso modo è stata smentita la presenza degli ex coniugi Morgan e Asia Argento.

Per quanto riguarda invece i personaggi che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, le ultime indiscrezioni vogliono la cantante Fiordaliso come una presenza sicura, mentre non è stata confermata ancora la presenza di Giorgio Manetti e Gemma Galgani da Uomini e Donne. Di certo durante l'estate giungeranno succulente indiscrezioni sul futuro cast.