Nei mesi autunnali arriva Mina Settembre 2 con Serena Rossi, una Serie TV Rai attesissima dal pubblico, che ora sta seguendo le repliche della prima stagione. Le vicende di Gelsomina hanno appassionato i fan, tanto da far registrare ascolti record.

In una recente intervista, la regista Tiziana Aristarco, ha rivelato degli inediti retroscena sulle riprese del sequel, che sono state molto difficili a causa di diversi incidenti sul set e non solo.

Mina settembre 2 arriva su Rai 1: produzione difficile

Nel palinsesto autunnale di Rai 1 torna Mina Settembre 2, oltre ad altre amate fiction quali Doc 3.

Le riprese della seconda stagione non sono state affatto facili, come ha rivelato la regista in una sua recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Tiziana Aristarco ha svelato che anche nella prima fortunatissima stagione non sono mancati i guai, in particolar modo per quanto riguarda le scene con Christiane Filangieri.

Ma non solo: la stessa Serena Rossi è risultata positiva al virus, ragion per cui si è dovuto rivoluzionare il piano di lavoro e le tempistiche sul set. Nonostante questo, la macchina produttiva non si è fermata, dimostrando la grande professionalità.

Insomma, un 'percorso felice ma complicato' ha ammesso la regista. A complicare le riprese, anche la calca di fan che ogni giorno sostavano nei pressi del set per scattare foto.

Le anticipazioni di Mina Settembre 2 con Serena Rossi

La regista della fiction Tv con protagonista Serena Rossi ha poi raccontato: “È capitato ogni tipo di incidente, è crollata una galleria''. Le scene dovevano essere girate in un'area pedonale nei pressi di Castel dell’Ovo, che è stata riaperta dopo il crollo.

Per fortuna tutto è andato poi per il verso giusto, facendo sì che si concludessero le riprese della serie Rai, in onda nei mesi autunnali.

Un nuovo mistero per Gelsomina in Mina Settembre 2

Ma cosa succederà nelle nuove puntate? Le anticipazioni di Mina Settembre 2 vedranno Gelsomina in crisi per amore, e costretta a fare una scelta. La presenza di Olga, inoltre, sarà a rischio.

Ma non è finita qui, perché per la simpatica assistente sociale ci sarà un nuovo mistero da risolvere, di cosa si tratterà?

Senza dubbio, l'amata protagonista dovrà mettere in campo tutte le sue risorse per farvi fronte.

Infine, i nuovi spoiler svelano che arriveranno due nuove protagoniste femminili che scombussoleranno non poco le trame. I fan non vedono l'ora di vedere Serena Rossi in azione che, di recente, è anche stata premiata come miglior attrice. Dunque, appuntamento al prossimo autunno con le puntate inedite di questa amatissima serie Tv Rai.