Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni dal 4 all'8 luglio rivelano che ci saranno interessanti sviluppi in merito alla storyline di camorra che vede Raffaele ormai in balia dei criminali. L'uomo, in un ultimo tentativo disperato di accedere al notebook di Eugenio Nicotera, fallirà miseramente. Stavolta però il portiere di Palazzo Palladini verrà colto sul fatto e si troverà quindi costretto a confessare tutta la verità sulle minacce di cui è stato vittima.

Nel frattempo in una storyline dai toni decisamente più leggeri Mariella, nonostante le rimostranza di suo marito Guido, continuerà ad intromettersi nel rapporto tra Samuel ed Espedito.

Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all'8 luglio: Giordano viene scoperto

Gli spoiler, delle prossime puntate di Un posto al sole, confermano che verrà messa la parola fine ai tentativi di Raffaele (Patrizio Rispo) di inserire la chiavetta usb nel portatile di Eugenio (Paolo Romano). Il portiere di Palazzo Palladini fallirà miseramente la sua "missione" di rubare i dati, dopo avere invitato il magistrato e sua moglie a pranzo a casa sua, in modo da poter agire indisturbato.

Alla fine il portiere di Pallazzo Palladini verrà quindi scoperto, tuttavia a sorprendere l'uomo non sarà il magistrato Nicotera o qualcuno della sua scorta, ma un personaggio del tutto inaspettato.

Viola scopre il piano di Raffaele Giordano

Raffaele non ha mai avuto la giusta determinazione per portare a termine il piano dei camorristi ed è così che, nel suo ultimo tentativo, Giordano verrà scoperto da Viola (Ilenia Lazzarin). La donna troverà l'uomo intento a frugare nel computer di Eugenio e gli chiederà spiegazioni in merito.

Raffaele, di fronte all'evidenza dei fatti, crollerà e confesserà tutta la verità alla figlia di Ornella. Al momento non ci sono altre rivelazioni, ma risulta quasi scontato che il prossimo step sarà rivolgersi a Eugenio. C'è infatti la conferma che il magistrato porterà avanti la sua operazione contro il clan Argento.

Un posto al sole: Mariella si intromette tra Samuel ed Espedito

Nei prossimi episodi di Upas, Mariella (Antonella Prisco) si impegnerà per fare avvicinare suo cugino Espedito (Antonio Conte) e Samuel (Samuele Cavallo). Guido (Germano Bellavia) non sarà però del suo stesso avviso e inviterà la moglie a tirarsi fuori da questa situazione, tuttavia la vigilessa non lo ascolterà. Quest'ultima infatti si mostrerà più determinata che mai a creare occasioni di incontro tra il giovane chef/cantante e il padre di Speranza. Non tutto però andrà come previsto e tale missione si rivelerà molto ardua.