Ormai è ufficiale: Terra Amara arriverà molto presto nel daytime pomeridiano di Canale 5 (probabilmente dal 4 luglio) e a questo punto non resta che conoscere la trama di questa Serie TV turca, che vede come protagonisti la coppia Züleyha e Yilmaz, e la loro fuga a causa di un omicidio commesso da quest'ultimo.

Terra amara: la storia di Züleyha e Yilmaz

Terra Amara è ambientata nella Turchia degli anni Settanta e narra la storia di Vali, un giocatore d'azzardo che, a causa delle sue perdite con il gioco, contrae un grosso debito con Naci. Quest'ultimo, però, non desidera da lui del denaro e per sdebitarsi gli chiede di poter trascorrere una notte di passione insieme a sua sorella Züleyha.

La ragazza è una sarta e il fratello, con l'inganno, la manda a casa di Naci per prendere alcune misure; quest'ultimo, però, abusa di lei. Proprio in quell'istante, casualmente, il fidanzato di Züleyha, Yilmaz, si presenta a casa di Naci. Grazie al suo intervento la giovane riesce a non subire più i suoi abusi, ma nella colluttazione Yilmaz uccide Naci.

Züleyha, Yilmaz e la fuga verso Istanbul

La coppia rimane scioccata a causa dell'accaduto. Per evitare qualsiasi conseguenza decidono di lasciare il loro paese e di dirigersi verso Istanbul. Nella fuga vengono aiutati da Ayhan, colui che si è preso cura di Yilmaz quando è rimasto orfano.

Il viaggio si presenta più difficile del previsto, visto che in treno vengono derubati di tutti i loro soldi.

A causa di tale vicenda finiscono nella regione della Çukurova da Gaffur, un amico che Yilmaz ha conosciuto durante il servizio militare. Entrambi vorrebbero un posto dove rifugiarsi e magari lavorare, così Gaffur gli suggerisce di rivolgersi a Hünkar Yaman. Quest'ultimo è un proprietario terriero, il più ricco di tutta la regione della Çukurova e Gaffur lavora proprio nel suo ranch.

Per cercare di nascondere il crimine commesso dal ragazzo, Züleyha si presenta come la sorella di Yilmaz. Questa situazione, però, fa sorgere un problema. Infatti Demir, il figlio di Hünkar Yaman, si innamora perdutamente di Züleyha e intende fare veramente di tutto pur di conquistarla.

Hünkar scopre che Demir potrebbe essere sterile

Successivamente nella villa di Hünkar Yaman si terrà una festa e proprio in questa occasione l'uomo, tramite Sermin, scoprirà che l'ex moglie di Demir, Filiz, aspetta un bambino. Questo sta a significare che non è sterile come si è sempre pensato e che durante il loro matrimonio non sono arrivati figli forse proprio a causa di una possibile sterilità di Demir.

Per Hünkar questo potrebbe essere un grandissimo disonore, che potrebbe ledere la dignità e il buon nome degli Yaman. Per evitare tutto ciò, a Demir non resterebbe che sposarsi al più presto.