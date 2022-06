Continua l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap opera dell'estate di Rai 1. Le puntate vanno in onda alle 16:00 e possono essere riviste anche in replica su RaiPlay. Che cosa succederà nei nuovi episodi? Si ricorda che lunedì 14 giugno la telenovela non verrà trasmessa.

Blanca dovrà stare molto attenta a non far insospettire Donna Francisca mentre farà i conti per risparmiare il più possibile sul suo matrimonio, mentre German verrà a conoscenza di un segreto che lo spiazzerà. Attenzione anche a Carolina, che inizierà a cospirare contro le Silva.

Qualcuno, però, verrà a conoscenza delle macchinazioni di Carolina e mediterà sul da farsi, visto che la donna può rivelarsi molto pericolosa.

Sei Sorelle, trame settimanali 14-17 giugno 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Sei Sorelle svelano che la situazione in fabbrica non migliorerà e che le Silvia dovranno fare il possibile per risparmiare. Ne risentiranno i preparativi del matrimonio di Blanca, che con giudizio cercherà di contenere i costi senza far insospettire Donna Francisca.

Intanto, Salvador viene pressato da Don Ricardo e così prega Diana di raccontargli cosa è davvero successo a suo padre, consapevole di essere ricattabile.

Blanca è sempre più in difficoltà e non riesce a fronte a tutti gli impegni lavorativi e sociali che condivide con Rodolfo, finendo con l'esaurirsi.

Intanto, sembra che Petra abbia un'idea in merito al responsabile dell'incidente di Miguel. Mai immischiarsi in affari pericolosi, perché le conseguenze potrebbero essere molto gravi.

Sei Sorelle spoiler: Francisca si gioca il tutto per tutto

Donna Francisca è molto perspicace e così capisce che Blanca sta tentando di risparmiare quanto denaro possibile per le sue imminenti nozze.

Comincerà così a farle insistenti domande.

Nel frattempo, Francisca insegue il suo sogno di diventare cantante ed è disposta a mettere tutto in gioco, pur di raggiungere il suo obiettivo. Le nuove trame di Sei Sorelle vedranno poi Carolina mettersi contro le Silva, rendendo la loro vita ancora più difficile di quanto lo sia già.

La scoperta di German nelle nuove puntate di Sei Sorelle

Carlina vuole rendere la vita delle Silva un inferno e giura a se stessa che ci riuscirà, costi quel che costi. Le sue macchinazioni verranno però scoperte da German, che ne resterà senza fiato.

Nei prossimi episodi della soap, vedremo Don Ricardo in difficoltà, dopo che verrà ricattato nuovamente da Jesus, che gli chiederà ancora più denaro per tenere la bocca chiusa.

Infine, Elisa vorrà conquistare Salvador e così si servirà dell'avvenenza di Victoria, finendo per ottenere il risultato opposto, mentre un incidente alla fabbrica tessile getterà le Silva nella disperazione.