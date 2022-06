Diversi colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma a breve su Canale 5. Le trame turche della Serie TV rivelano che Cahide Korludag finirà in arresto con l'accusa di aver avvelenato Suhan Korludag.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Suhan scopre di essere stata avvelenata

Le anticipazioni di Brave & Beautiful rivelano che continueranno le indagini per scoprire chi ha avvelenato Suhan.

Tutto inizierà quando Riza deciderà di vendicarsi di Cesur, reo di essere riuscito a farlo arrestare per la morte di Adalet.

Una volta uscito dalla prigione, l'ex detenuto penserà di rapire Hulya, Bulent e Cahide, ai quali chiederà di avvelenare la sorella di Korhan per farle perdere il bambino. Nonostante i tre decidano di non aiutare Soyozlu, la giovane Korludag accuserà un brutto malore sull'altare. In ospedale i medici riusciranno a salvare la gravidanza della promessa sposa, sebbene non siano riusciti a dare un nome al malessere che l'ha condotta al pronto soccorso. Ben presto Suhan riceverà il risultato dell'analisi del sangue, dove scoprirà di essere stata avvelenata.

Bulent confessa di non essere riuscito a portare a termine il piano di Riza

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Cahide comunicherà alla cognata di aver visto Bulent entrare nella sua stanza prima delle nozze con Cesur.

Per questa ragione la polizia metterà il giovane sotto misura cautelare. In questo frangente il sospettato racconterà alla madre di essere stato convinto da Riza a somministrare il veleno alla sorella di Korhan, ma di non essere riuscito a portare a termine il piano.

Nel frattempo il procuratore scoprirà che alcuni malviventi avevano aiutato Riza a rapire Bulent.

Di conseguenze le forze dell'ordine capiranno che Hulya e una terza persona, ancora ignota, sono finite nello sporco gioco del fratello di Adalet. Il mistero, però, verrà presto svelato da Turan, il quale farà il nome di Cahide.

Cahide in manette, Korhan crede nella sua colpevolezza

I poliziotti si recheranno alla tenuta Korludag per mettere le manette alla moglie di Korhan e ritroveranno la bottiglietta di veleno tra i suoi oggetti personali.

Cahide scoppierà in un pianto a dirotto, sostenendo di essere estranea ai fatti.

Dall'altro canto suo marito crederà che sua moglie sia implicata nell'avvelenamento di sua sorella. Di conseguenza le ribadirà di voler ottenere la custodia della loro figlia una volta arrivata alla luce, in quanto non vuole che viva accanto a un "mostro". Tuttavia i sospetti del giovane Korludag si riveleranno infondati, visto che qualcuno si è introdotto di nascosto nella villa per nascondere il flaconcino di veleno nella borsetta di Cahide.