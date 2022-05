Continua la programmazione di Sei sorelle, la nuova soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e su RaiPlay in replica, dove possono essere rivisti gli episodi in replica. Nelle prossime puntate, sarà centrale il personaggio di Carolina, per via di una bugia che la metterà in seri guai. Nel frattempo, le Silva verranno ricattate e dovranno prendere una decisione sofferta al più presto.

Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina finge di essere incinta

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Sei Sorelle rivelano che Carolina andrà a confessarsi per togliersi un grosso peso dalla coscienza.

Ciò che ha annunciato in società non è vero, non aspetta nessun bambino. Come farà ora a mantenere questo scottante segreto?

Intanto, Francisca viene a sapere che Celia è stata picchiata da Joaquin e cerca di convincerla a denunciarlo alle autorità, ma la senza risultato: è troppa la paura e soprattutto la vergogna.

Cristobal e Rodolfo finiscono per litigare di nuovo a causa di Victoria. La situazione si complicherà ulteriormente dopo che Victoria incontrerà le Silva.

Le Silva ricattate per il loro segreto

Con la speranza di risollevare le sorti della fabbrica tessile del padre, le Silva continuano a lavorare senza sosta e tenere contatti con i fornitori, sfidando le regole della società del tempo, che di certo non consentivano alle donne di svolgere lavori ritenuti 'maschili'.

Non sarà facile per loro tenere sotto controllo tutto, in particolar modo dopo che verranno prese di mira da un malfattore. Come svelano le anticipazioni di Sei Sorelle, le Silva verranno ricattate: se non sborseranno una cospicua cifra di denaro, don Ricardo verrà a conoscenza del loro segreto, con inevitabili conseguenze.

A correre in loro aiuto sarà ancora una volta il bel Cristobal.

Intanto, Celia prenderà la decisione di testimoniare a favore di Miguel, che si trova in prigione. I suoi buoni propositi verranno ostacolati dalla zia Adolfina, certa che la loro reputazione verrebbe messa in ridicolo.

Carolina disperata nelle nuove puntate di Sei Sorelle

La bella e malinconica Carolina non si sentirà meglio dopo aver confessato di non aspettare alcun bambino. Tuttavia, continuerà a mantenere il segreto per cercare di salvare il suo disastroso matrimonio: ci riuscirà o sarà una battaglia inutile e che porterà solo altro dolore?

Continuando con le nuove anticipazioni, vedremo Adela riavvicinarsi a Carolina, intenzionata a riappacificarsi con lei e capendo che sta soffrendo terribilmente. Nel frattempo, la donna riceve la visita inaspettata di un'amica del suo passato che porterà delle svolte inaspettate.