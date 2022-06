Continua la messa in onda di Sei Sorelle, la nuova soap opera in onda su Rai 1. Le anticipazioni delle prossime puntate annunciano tanti avvenimenti che stravolgeranno le trame, entrando nel vivo delle storie così diverse delle sorelle Silva. Per Blanca non sarà facile accettare il tradimento di Rodolfo, dopo tutte le promesse d'amore che le aveva fatto. Si sentirà illusa e ferita e i dubbi la assaliranno. Se dovesse lasciarlo, si troverebbe completamente emarginata dalla società. Nel frattempo, Celia inizierà a riflettere sulla natura dei suoi reali sentimenti per Petra.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca distrutta per le bugie di Rodolfo

Oltre a far fronte alla difficile situazione in fabbrica dopo la morte del padre, le sorelle Silva saranno anche tormentate da storie d'amore complicate che le faranno soffrire non poco.

Stando alle anticipazioni di Sei Sorelle, Carolina fingerà di essere incinta per salvare il suo matrimonio, ma ben presto la situazione le si rivolterà contro e non saprà come gestirla.

Carolina farà di tutto per restare davvero incinta, arrivando a usare espedienti piuttosto pericolosi. La sua ostinazione finirà per rivoltarsi anche contro German.

Intanto, Blanca scoprirà che Rodolfo l'ha tradita e, in lacrime, si sfogherà con le sue sorelle, le uniche persone delle quali può fidarsi.

Rodolfo chiede a Cristobal aiuto per riconquistare Blanca

Intanto, Adela continuerà a illudersi dopo che Mauro le dirà di voler fare un viaggio con lei a Venezia.

La povera Blanca verrà poi a sapere che sua madre e Don Ricardo hanno avuto una relazione, nonostante Rosalia cerchi di dimostrarle il contrario. Questo retroscena, unito al tradimento di Rodolfo, non farà altro che mandarla ancora più in crisi.

Donna Dolores spronerà Blanca a perdonare Rodolfo: se lo lasciasse, tutta la società la emarginerebbe. Approfittando di questa circostanza, il bel Loygorry chiederà a Cristobal una mano per riconquistare la fiducia di Blanca.

Celia in ansia nelle nuove puntate di Sei Sorelle

Elisa sarà sul punto di confessare a Diana di aver parlato con Don Ricardo, ma le sue buone intenzioni verranno messe da parte dopo aver ricevuto un regalo tanto gradito quanto inaspettato.

Con l'intenzione di migliorare la situazione in fabbrica, Diana e Salvador girano in lungo e il largo Madrid per presentare i loro tessuti stampati ai negozi, ma con scarsi risultati.

Attenzione a Celia: le anticipazioni spagnole di Sei sorelle la vedranno protagonista con i suoi dubbi riguardo la natura dei reali sentimenti nei confronti di Petra.

Nel frattempo, Francisca verrà vessata da Don Luis affinché lasci l'Ambigú, mentre Adela sarà al settimo cielo dopo aver ricevuto una missiva da parte di Mauro con una proposta davvero allettante.