Selvaggia Roma, su Instagram, ha attaccato Alessandro Basciano sulla paternità. Nel dettaglio, la influencer ha sostenuto che se fosse vera la storia che l'ex gieffino porta il figlio alle serata in discoteca solo ed esclusivamente per avere visibilità si tratta di un gesto piuttosto umiliante.

Il precedente

Nei giorni scorsi, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni avevano espresso il desiderio di mettere su famiglia. Tali dichiarazioni non erano state digerite dall'ex compagna di Basciano. Nello specifico, Clementina aveva sostenuto che è troppo facile mettere dei figli al mondo per poi occuparsene in modo sporadico.

A tal proposito la diretta interessata aveva precisato che i figli vanno messi al mondo, ma anche cresciuti e dedicati delle giuste attenzioni.

La stoccata dell'ex gieffina

La querelle tra Basciano e la sua ex compagna, non è passata inosservata a Selvaggia Roma. La diretta interessata in un commento, su Instagram, ha punzecchiato il 32enne ligure sulla paternità.

La 29enne ha precisato di essere dalla parte dell'ex di Basciano. Poi, Selvaggia ha fornito la sua opinione in merito all'assidua presenza del minore alle serate del papà: "Ora non so se questo lo faceva anche prima. Se così fosse, portarselo in giro per un comodo d'immagine, fa un po' pena".

Successivamente Roma ha detto la sua su tutti quegli uomini che decidono di mettere al mondo un figlio, ma poi spariscono dalla loro vita.

A tal proposito la diretta interessata ha precisato di avere una certa "esperienza", visto che suo padre l'ha visto fino all'età di 15 anni. L'influencer ha insinuato che il padre dopo aver fatto soffrire lei, si è comportato allo stesso modo con i suoi fratelli facendoli soffrire.

Infine, Selvaggia Roma ha concluso con un'ulteriore frecciatina a Basciano: "Questi che mettono al mondo figli come pacchi regalo per le madri, fanno solo vergogna".

Alessandro Basciano replica alla sua ex

Alessandro Basciano al momento non ha replicato alle insinuazioni di Selvaggia Roma. Tuttavia, il 32enne ha risposto a modo suo alle dichiarazioni della sua ex compagna. Nello specifico, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, su Instagram, ha pubblicato un breve video in cui abbraccia il figlio Nicolò.

Senza alcun riferimento Basciano ha lasciato intendere di essere un padre presente nella vita del primogenito. All'interno della casa di Cinecittà, Alessandro aveva più volta spiegato di non essere un padre presente al figlio per motivi di lavoro: il giovane ha deciso di aprire una catena di ristoranti in Spagna per regalare un futuro migliore al minore. Per amore di Sophie Codegoni, però, il 32enne ligure ha deciso di rientrare in Italia.