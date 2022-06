Nelle prime puntate di Terra Amara, in onda probabilmente da luglio su Canale 5, saranno ancora tante le difficoltà a cui andranno incontro Züleyha e Yilmaz. Quest'ultimo, infatti, verrà arrestato per l'omicidio di Naci, mentre lei si ritroverà costretta a sposare Demir.

Yilmaz uccide Naci

Nelle prime puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5, Yilmaz ucciderà Naci quando si renderà conto che sta abusando di Züleyha, la sua fidanzata. Per evitare qualsiasi tipo di conseguenza penale, i due decidono di scappare, e trovano rifugio e lavoro nel ranch di Hünkar Yaman.

Qui i due dovranno fingersi fidanzati e, ignaro della reale situazione, il figlio di Hünkar, Demir, si innamorerà di Züleyha. Intanto la proprietaria del ranch sarà preoccupata per suo figlio. Infatti la sua ex moglie aspetta un figlio da un altro uomo e Hünkar non vorrebbe che gli altri pensassero che nel precedente matrimonio non sono nati figli per colpa di una presunta sterilità del figlio.

Hünkar fa arrestare Yilmaz

Come si evolverà la situazione? Hünkar scoprirà che Yilmaz sta scappando per l'omicidio commesso e che Züleyha aspetta un bambino. Così metterà in atto un piano: far arrestare Yilmaz e far sposare la ragazza con Demir, in maniera tale da fare passare il bambino in arrivo come il suo.

Dopo l'arresto di Yilmaz da parte della polizia, Hünkar fa una proposta a Züleyha: in cambio del salvataggio del suo amato, lei dovrà sposare Demir. Se accetterà faranno in modo che Yilmaz non venga condannato all'impiccagione o che almeno non gli venga data una pena molto alta. Züleyha non dovrà far altro che accettare.

Züleyha sposa Demir

Arriva il giorno del matrimonio e Züleyha non se la sente di andare avanti, così si getta nel fiume e tenta di porre fine alla sua vita, ma viene salvata appena in tempo da Hünkar. Quest'ultima, in più, le regala il suo vestito da sposa, visto che il suo è andato completamente rovinato.

Con la tristezza nel cuore, alla fine, Züleyha e Demir si sposano, trascorrono la prima notte di nozze insieme e la mattina successiva partono per la luna di miele che li conduce in giro per l'Europa.

La ragazza, però, non smette di pensare a Yilmaz e non si dà pace per aver sposato Demir.

Yilmaz crede che Züleyha non lo ami più

Yilmaz intanto, detenuto in cella, continua a scrivere delle lettere alla sua amata, senza mai ricevere una risposta, e questa cosa lo porta a pensare che forse lei si sta dimenticando di lui: è convinto che non l'aspetti fuori come gli ha promesso.

Şermin, invece, non crede al matrimonio tra Demir e Züleyha e per questo si dirà disposta a far saltare tutta la montatura. Per capire che cosa sta accadendo chiederà aiuto a Fadik, una delle dipendenti del ranch di Hünkar: vuole capire cosa c'è realmente tra i due ragazzi e le prometterà di "premiarla molto bene" se le darà tutte le informazioni di cui ha bisogno.