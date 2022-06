Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alle prossime puntate preannunciano tante novità. In primis il set si sposterà dalla consueta location partenopea, difatti diverse scene saranno girate a Procida, una delle isole del Golfo di Napoli, nonché Capitale Italiana della Cultura 2022. I personaggi che potranno avere il piacere di visitare l'isola saranno Roberto, Lara e Marina. In quel di Procida a quanto pare il fascino della signora Giordano colpirà ancora.

Upas, spoiler estate: Lara, Roberto e Marina andranno a Procida

Il set di Upas negli ultimi anni è sempre stato fisso a Napoli, soprattutto per problemi "economici". Difatti, le scene realizzate in altre località italiane, o internazionali risultano avere delle spese non certo irrisorie. Per questo motivo la regia ha drasticamente ridotto le trasferte in altre città.

Tuttavia stando alle anticipazioni nelle puntate che andranno in onda nei mesi estivi, il pubblico avrà il modo di conoscere le bellezze di Procida, una delle perle dell'arcipelago campano. A recarsi sull'isola sarà proprio Roberto, accompagnato dalle donne della sua vita: Lara e Marina. Quest'ultima, stando alle anticipazioni, sarebbe lì in smart working, mentre Ferri e Martinelli potrebbero essere a Procida per motivi di lavoro, o semplicemente per qualche giorno di vacanza.

Considerando l'ossessione che Roberto nutre nei confronti della signora Giordano, non è da escludere che il manager si recherà sull'isola campana proprio per vedere la sua storica compagna.

Un posto al sole, prossime puntate: un nuovo amore per la signora Giordano

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas preannunciano che la trasferta a Procida sarà un espediente per costruire nuovi intrecci.

Occhi puntati su Marina, che a quante pare continuerà a fare "stragi di cuori". La signora Giordano, durante la sua permanenza sull'isola, farà colpo su un turista francese di circa cinquant'anni. L'uomo farà subito la corte a Marina, mostrandole i suoi sentimenti. Di questo misterioso francese si sa ben poco, se non il nome: Arnaud Leroy.

Riuscirà la dark lady a lasciarsi andare a un nuovo amore, o continuare ad avere nel cuore sempre e solo Roberto? Quest'ultimo, intanto, continuare a dover gestire i suoi difficili rapporti con Lara, decisa a portare a termine la gravidanza e, soprattutto ad avere un ruolo decisivo nella vita privata di Ferri.