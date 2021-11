Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera tedesca creata da Bea Schmidt raccontano che Florian contrarrà una grave infezione per la quale parrà non esserci alcuna cura. Maja, intanto, finanzierà una cura sperimentale con l'obiettivo di trovare una cura per la malattia del guardiacaccia, mentre Michael, su richiesta della figlia di Selina, somministrerà illecitamente il farmaco sperimentale al giovane Vogt. Il dottore, infine, vedrà revocata la propria licenza ma, fortunatamente, un video di testimonianze dei suoi pazienti, girato da Florian e Maja, lo farà reintegrare nell'ordine dei medici.

Florian contrarrà una grave infezione per la quale parrà non esserci alcuna cura

Le trame della fiction daily bavarese rivelano che Florian, nel corso di un'operazione di salvataggio, contrarrà un'infezione talmente grave che sembrerà non esserci alcuna cura.

Maja, notando lo stato in cui versa il marito, tenterà di aiutarlo finanziando una cura sperimentale con l'obiettivo, appunto, di trovare una cura per la sua malattia.

Il farmaco verrà, successivamente, messo a punto da un trial clinico al quale prenderà parte anche Florian.

Il team di specializzati deciderà, dunque, di dividere i pazienti volontari in due gruppi, dove ad un insieme verrà somministrato un placebo e all'altro il farmaco sperimentale vero e proprio.

Florian farà parte del gruppo al quale sarà somministrato il placebo

Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe riportano che Florian capiterà nel gruppo al quale sarà somministrato il placebo e Maja non ci metterà molto ad accorgersene.

Sconsolata per la scoperta, la figlia di Cornelius tenterà invano di rubare il farmaco sperimentale per poi, rendendosi conto di non riuscire in tale impresa, chiedere a Michael di somministrare, seppur illecitamente, la reale medicina al guardaboschi.

Niederbühl, di fronte alla richiesta della giovane von Thalheim, non rimarrà impassibile e deciderà di piegarsi alla volontà della ragazza.

Michael vedrà revocata la propria licenza ma, grazie a un video realizzato da Maja e Florian, sarà reintegrato

Gli spoiler di Tempesta d'amore anticipano che Michael pagherà cara la scelta fatta, difatti il medico vedrà revocata la propria licenza per aver somministrato illecitamente a Florian il farmaco sperimentale.

Il guardacaccia e la moglie, però, si sentiranno in colpa per essere gli artefici di tale disastro professionale subito dal medico, quindi decideranno di aiutarlo realizzando un video con le testimonianze dei suoi più cari pazienti.

La dimostrazione di competenza del dottore e l'affetto dimostrategli dai suoi pazienti nel video, infine, faranno sì che Michael venga reintegrato.