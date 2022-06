Proseguono i consueti appuntamenti con Tempesta d'amore, la soap opera tedesca di Bea Schmidt, la quale viene trasmessa in Italia dal 2005 e continua ad avere un buon seguito dal pubblico. Inizialmente, era possibile seguire le puntate su Canale 5. Dal 2006, però, va in onda dal lunedì alla domenica a partire dalle ore 19:35 su Rete 4.

Durante le prossime puntate del 20-26 giugno, non possono mancare i numerosi colpi di scena che contraddistinguono la soap in questione e che tengono i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, i riflettori sono puntati su alcuni dei personaggi principali, quali Ariane ed Erik che si ritrovano a fare i conti con i loro problemi sentimentali.

Anticipazioni tv su Tempesta d'amore

Nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore, i riflettori tornano ad essere puntati su uno dei personaggi principali della serie: Ariane. Siccome Erik si rifiuta di prendere parte al suo intrigo amoroso, la donna decide di lasciarlo definitivamente. Inoltre, subito dopo va a parlare con Lia e le comunica di non dare peso alle parole del suo ex, poiché sono soltanto fandonie. Tuttavia, non riceve il supporto sperato. Difatti, Lia nutre dei forti dubbi nei confronti della donna e non ha tutti i torti. Poco dopo, infatti, riceve una foto che ritrae proprio Ariane in un momento di particolare vicinanza con Robert.

Nel frattempo Maja scopre che uno dei più grandi desideri di Florian è quello di lanciarsi con il paracadute.

Pertanto, decide di fargli una sorpresa e, grazie all'aiuto di Max, organizza una giornata speciale. Decide, infatti, di affrontare quest'avventura estrema e colma di adrenalina insieme al suo amato. Quando si ritrovano a saltare con il paracadute, Florian si rende conto di avere anche un altro desiderio da aggiungere alla sua lista.

Altri colpi di scena in Tempesta d'Amore

Nel contempo, Gerry vuole fare colpo su Shirin. Pertanto, Erik prova a dargli alcuni consigli per far perdere la testa alle donne e gli rivela che loro amano quando l'uomo fa l'eroe. Grazie al suggerimento del suo amico, prova a sorprendere la sua amata per conquistarla. Proprio mentre sta per attraversare la strada, gli si presenta l'occasione per compiere un gesto eroico.

Infine, Hannes è ancora alla ricerca di fondi per sostenere la ricerca del professor Berthold. Improvvisamente le viene un'idea geniale e chiede il supporto a Selina e Werner. Tutti e tre si rimboccano le mani per organizzare una serata di gala. In questo modo riuscirebbe a racimolare i soldi necessari per la sua causa. Chiede un aiuto anche a Florian per la realizzazione di un video. Tuttavia, senza volerlo, si imbatte nella sua lista dei desideri.