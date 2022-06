Temptation Island 2022 è stato cancellato dalla programmazione estiva Mediaset. A confermarlo è Filippo Bisciglia, conduttore del celebre reality show delle tentazioni che, in questi otto anni di messa in onda su Canale 5, ha conquistato il gradimento di milioni di spettatori.

L'appuntamento con Temptation Island era diventato uno dei più seguiti e attesi dell'estate televisiva ma, quest'anno, i fan dovranno rinunciare così alla messa in onda del programma prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Mediaset cancella Temptation Island 2022: Mediaset il reality show non andrà in onda

Nel dettaglio, Temptation Island 2022 risulta cancellato dalla programmazione di giugno e luglio Mediaset: per quest'anno si è scelto di non riproporre il programma che, tutti gli anni, ha saputo intercettare il gradimento del pubblico.

Il motivo di questa scelta, infatti, non dipende affatto dagli ascolti che sono stati sempre ben al di sopra delle più rosee aspettative, malgrado la programmazione estive.

Lo scorso anno, ad esempio, l'appuntamento con il reality show condotto da Filippo Bisciglia venne seguito da una platea di circa tre milioni e mezzo di spettatori a settimana, pari ad uno share che ha toccato il muro del 27%.

Insomma numeri a dir poco record per la prima serata di Canale 5 per i caldi mesi di giugno e luglio.

Filippo Bisciglia conferma la cancellazione di Temptation 2022

Eppure, malgrado il successo, Mediaset ha scelto di cancellare il reality show dalla programmazione di Canale 5 e a confermare questa scelta dell'azienda che fa capo a Pier Silvio Berlusconi, ci ha pensato anche il padrone di casa.

Filippo Bisciglia, infatti, ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto postando un video-sfogo sul suo profilo Instagram, dove per la prima volta ha annunciato che quest'anno non tornerà in onda in televisione per il consueto appuntamento col reality show delle tentazioni.

Il conduttore ha ammesso di essere dispiaciuto ed ha aggiunto che, in queste settimane, ha ricevuto un bel po' di messaggi da parte dei fan che chiedevano spiegazioni sul programma.

'Anche a me fa tanto male', Filippo Bisciglia commenta la cancellazione di Temptation Island

"Anche a me fa tanto male non fare Temptation quest'anno", ha sottolineato Filippo Bisciglia aggiungendo che ormai quella del reality show era diventata una sorta di "grande famiglia" che si ritrovava ogni anno per le riprese del programma.

Quest'anno, però, non sarà così e in attesa di scoprire se Mediaset ci ripenserà per la prossima stagione televisiva, Bisciglia dal prossimo autunno potrebbe approdare sul canale Nove, diventando un nuovo volto della rete.