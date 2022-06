Lino Guanciale non tornerà in onda nella prossima stagione tv 2022/2023 con la fiction Noi 2. Sono stati presentati i palinsesti ufficiali della nuova annata televisiva Rai e, tra i titoli che sono stati cancellati dalla programmazione, spicca proprio quello di questa fiction.

Un vero e proprio "choc" per i tanti fan che si erano appassionati alla prima stagione della fiction Rai, adattamento italiano della serie americana "This is us", di cui sono state realizzate svariate stagioni (di grande successo in tutto il mondo).

Noi 2 - La serie cancellata dal nuovo palinsesto Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2022/2023 segnalano la cancellazione della fiction Noi 2 - La serie.

La prima stagione, trasmessa quest'anno in prime time su Rai 1, aveva ottenuto una media di circa tre milioni e mezzo di spettatori pari ad uno share che oscillava tra il 16 e il 18%.

Numeri discretamente positivi, seppur lontani dagli standard delle fiction proposte da mamma Rai nel corso della lunga stagione e, soprattutto, ben diversi da quelli delle altre serie con protagonista Lino Guanciale.

La fiction Noi 2 con Lino Guanciale non tornerà più in onda

Sta di fatto che, la seconda stagione di Noi non troverà spazio nella programmazione Rai 2022/2023.

La conferma è arrivata dalle dichiarazioni di Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, che durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti ha annunciato la cancellazione della fiction.

"La seconda stagione non l'ho voluta fare, anche se è andata bene su RaiPlay. Penso di aver fatto bene", ha dichiarato la direttrice di Rai Fiction.

I buoni numeri registrati in streaming, dopo la messa in onda in tv, non sono bastati ad assicurare a Noi 2 un nuovo ciclo di appuntamenti inediti, da trasmettere nel corso della prossima stagione televisiva in prima serata su Rai 1.

Ecco le nuove fiction con Lino Guanciale in onda nella stagione Rai 2022/2023

Tuttavia, malgrado la cancellazione di questa fiction, i fan di Lino Guanciale possono stare tranquilli, perché saranno un bel po' i titoli che lo vedranno protagonista nella stagione Rai 2022/2023.

L'attore, infatti, sarà il protagonista di Sopravvissuti, una nuova serie in sei puntate che debutterà in autunno su Rai 1.

E poi ancora, tornerà ad essere l'amatissimo Commissario Ricciardi 2, nella serie tratta dai romanzi di successo di Maurizio De Giovanni. Su Rai 2, invece, tornerà ad essere il protagonista de La Porta Rossa 3. Aurora Ruffino, invece, sarà nel cast della fiction Blackout con Alessandro Preziosi e Rike Schmid.