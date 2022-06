Le puntate di Una vita in onda nel mese di luglio su Canale 5, vedranno Genoveva nascondere ad Aurelio la sua gravidanza. La dark lady non vorrà diventare madre e vorrà sbarazzarsi del bambino senza dire nulla a nessuno. Avrà bisogno di aiuto e minaccerà Ignacio affinché la aiuti a trovare in medico abortista.

Genoveva é incinta: anticipazioni Una vita

Le prossime puntate di Una vita riserveranno numerosi colpi di scena. Al centro delle vicende la dark lady di Acacias, ovvero Genoveva Salmeron. La donna riuscirà, almeno per il momento, ad evitare di essere uccisa dal marito Aurelio.

Quest'ultimo, dopo aver scoperto che la moglie è coinvolta nella morte di Natalia, vorrà vendicarsi e chiederà a Marcelo di avvelenarla. Il piano non andrà a buon fine, visto che il maggiordomo non eseguirà gli ordini del suo signore. Non solo, sarà Marcelo il primo a sospettare che Genoveva possa essere incinta. Ed effettivamente Salmeron sarà in dolce attesa. Una Gravidanza inattesa quella di Genoveva e sarà chiaro sin da subito, che la donna non vorrà in alcun modo diventare madre.

Genoveva dice ad Aurelio di non essere incinta ma è una menzogna

Proprio così, In Una vita, Genoveva non solo vorrà abortire, ma mentirà ad Aurelio circa la gravidanza. La donna infatti continuerà a sostenere di non essere incinta.

Inoltre, la dark lady continuerà a sostenere di non voler condannare un bambino ad avere in padre come Quesada. Come accennato, Genoveva avrà mentito al marito, visto che sarà effettivamente incinta. I telespettatori, nel corso delle puntate in onda a luglio 2022, vedranno la dark lady chiedere aiuto a Ignacio, affinché la faccia abortire clandestinamente.

Il nipote di Bellita rimarrà sconcertato dalla richiesta di Genoveva e sembrerà riluttante nel volerla aiutare. La donna però, arriverà a ricattarlo. Se lui non le troverà un medico abortista, lei rivelerà ad Alidua i suoi continui teadimento.

Genoveva ricatta Ignacio per abortire clandestinamente

Nonostante Ignacio cerchi di convincere Genoveva a non sbarazzarsi del figlio, alla fine il nipote di Bellita sarà costretto a dare alla donna il nome di un medico abortista.

Salmeron contatterà subito questo medico e prenderà appuntamento per abortire illegalmente proprio il giorno dopo. La telefonata verrà però ascoltata di nascosto da Marcelo, il quale riporterà subito la notizia ad Aurelio. Quest'ultimo ovviamente, non vorrà che la moglie si liberi del bambino, anche perché vorrà che i Quesada abbiano una discendenza. Quindi, nelle prossime puntate di Una vita, Aurelio deciderà di mettere da parte la sua sete di vendetta per la morte di Natalia e cercherà di far ammettere a Genoveva di essere incinta. La dark lady però, ancora una volta, gli mentirà e gli dirà di non aspettare nessun bambino. Cosa succederà ora? Genoveva, alla fine, riuscirà ad abortire? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi episodi di Una vita, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.